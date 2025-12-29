Antena3
Eva Soriano

El Desafío

Eva Soriano admite su obsesión por ganar El Desafío: “Todo lo que no sea un diez me va a molestar”

La humorista se suma a la sexta temporada del programa de Antena 3 decidida a ganar y sin miedo a la presión del jurado.

Carmen Pardo
Publicado:

Eva Soriano ha dado un paso inesperado en su carrera al incorporarse como concursante a la sexta temporada de El Desafío, el formato presentado por Roberto Leal en Antena 3.

Eva Soriano, concursante de El Desafío: “Yo vengo con un objetivo muy claro: ganar”

La cómica reconoce que su fichaje nace de la provocación directa del presentador, que supo activar su lado más competitivo. Según explica, no ha ido a participar, sino a ganar, una idea que define su actitud desde niña.

Consciente del estrés del concurso, Soriano asegura haber desarrollado métodos propios para liberar tensión y asumir mal cualquier nota que no sea sobresaliente. Entre sus rivales, destaca la fortaleza mental de José Yélamo y el potencial de Daniel Illescas y Willy Bárcenas, mientras se prepara para afrontar un programa donde, admite, todo lo que no sea un diez le molestará.

