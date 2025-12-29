Eva Soriano admite su obsesión por ganar El Desafío: “Todo lo que no sea un diez me va a molestar”

Eva Soriano ha dado un paso inesperado en su carrera al incorporarse como concursante a la sexta temporada de El Desafío, el formato presentado por Roberto Leal en Antena 3.

La cómica reconoce que su fichaje nace de la provocación directa del presentador, que supo activar su lado más competitivo. Según explica, no ha ido a participar, sino a ganar, una idea que define su actitud desde niña.

Consciente del estrés del concurso, Soriano asegura haber desarrollado métodos propios para liberar tensión y asumir mal cualquier nota que no sea sobresaliente. Entre sus rivales, destaca la fortaleza mental de José Yélamo y el potencial de Daniel Illescas y Willy Bárcenas, mientras se prepara para afrontar un programa donde, admite, todo lo que no sea un diez le molestará.