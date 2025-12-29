Sandra se lleva 6.325 euros y un regalo muy especial en La ruleta de la suerte

Sandra ha hecho un gran programa y ha logrado llegar a la Gran Final, donde lo ha dado todo. La concursante ha resuelto este panel: “Tres del belén: portal, posada y castillo de Herodés”.

Durante su presentación, Sandra ha comentado que venía a La ruleta de la suerte para conseguir hacer un viaje a Escocia. Un sueño que ahora podrá cumplir tras ganar un total de 6.325 euros.

Y por si fuera poco, la concursante se ha llevado un regalo muy especial que ha hecho aún más inolvidable su paso por el programa. ¡Enhorabuena Sandra! ¡Revive esta Gran Final en el vídeo de arriba!