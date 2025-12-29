Avance
Esta noche, en Renacer: Uras jura venganza al ver a Umay y Parla cubiertas de sangre, pero Bahar presiente lo peor
Uras pierde el control al ver a las dos niñas así y solo quiere salir a buscar a los culpables. Esta noche, descubrimos lo que realmente pasó.
Umay y Parla llegan a casa de Bahar en un estado que asusta a cualquiera: golpeadas, llenas de sangre y temblando. En cuanto las ven, todos se quedan paralizados.
Parla intenta explicar lo ocurrido y dice que han intentado robarle a Umay, que ella se ha resistido y que por eso han acabado recibiendo una paliza. Pero en la casa algo no encaja. Hay detalles que suenan raros y la sensación de que no están contando toda la verdad crece por segundos.
Uras, fuera de sí, solo piensa en encontrar a los agresores y hacerles pagar. Pero Bahar es tajante: no es momento de venganzas, lo único importante es que las niñas estén bien porque sus hermanas necesitan apoyo, no más tensión.
Pero, ¿qué pasó realmente? Porque, aunque Parla intenta convencer a todos, algo parece mentira y cuando la verdad salga, puede cambiarlo todo. Y si no puedes esperar, adelántate ya en
