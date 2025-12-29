Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

NUTRIMAN

Alimentos y consejos caseros que pueden ayudar a sobrellevar la gripe

La gripe sigue muy presente estas Navidades y preocupa a los expertos ante un posible aumento de contagios tras las celebraciones, especialmente en comunidades como Andalucía y Murcia, donde la incidencia ya va en ascenso. Por eso, Nutriman nos cuenta qué alimentos pueden ayudar a paliar los efectos.

Nutriman lunes

Publicidad

La gripe no da tregua en plena Navidad y los expertos alertan de un posible repunte de casos tras Nochebuena y las celebraciones navideñas. Comunidades como Andalucía y Murcia ya registran un aumento de la incidencia, mientras que en otras zonas del país el riesgo de contagio sigue siendo alto, especialmente por las reuniones familiares y los espacios cerrados.

La gripe está causada por un virus, por lo que no existen curas inmediatas ni deben tomarse antibióticos. El tratamiento se basa en aliviar los síntomas con la medicación indicada por el médico y en permitir que el organismo elimine el virus de forma natural, cuidando especialmente el descanso y la hidratación.

Nuestro Luis Alberto Zamora destaca que una alimentación adecuada puede ayudar a pasar mejor la gripe y evitar que se alargue. Alimentos como la calabaza, las legumbres, frutas ricas en vitamina C, el yogur natural, la sopa de pollo y una buena ingesta de líquidos aportan nutrientes clave para reforzar el sistema inmunitario y favorecer una recuperación más rápida. ¡Dale al play para verlo al completo!

Antena 3» Programas» Y ahora Sonsoles

Publicidad

Programas

Jessica Goicoechea

Jessica Goicoechea: “Soy muy autoexigente y me gusta el trabajo duro”

Naufragio Indonesia

La serenidad del abuelo y el comunicado de las familias afectadas por el naufragio de Indonesia: "No volveremos a España sin los cuatro"

Nutriman lunes

Alimentos y consejos caseros que pueden ayudar a sobrellevar la gripe

Paco Marhuenda y Óscar Puente
Tensiones

Paco Marhuenda responde a Óscar Puente tras referirse a él como "el paleto más facha": "Su hermana sería mejor ministra que él"

El estilazo de Roberto Leal cantando villancicos: "Me encanta la versión de David Bisbal"
Villancico a contrarreloj

El estilazo de Roberto Leal cantando villancicos: "Me encanta la versión de David Bisbal"

Broma piedra
Viral

Carmen le hace creer a su madre que regala una piedra de 400 euros: "Le dijimos que la pillamos en el Black Friday"

El vídeo de Carmen en el que le gasta una broma a su madre por Navidad ha conquistado a millones de usuarios. Hoy, nos cuenta cómo se le ocurrió la idea.

¡Tres empates seguidos! Manu y Rosa constatan su igualdad en el momento más crucial de Pasapalabra
Año histórico

El 2025 de Pasapalabra: Manu, Rosa y un bote millonario que han roto todos los récords

Manu se convirtió en el concursante más longevo de la historia de Pasapalabra, superando los 400 programas, mientras que Rosa alcanzó el bicentenario y se coronó como la mujer con más participaciones. Todo en un año marcado por un bote millonario que rompió todos los récords.

Postre exprés de Arguiñano: "Hojaldres de almendra con crema, perfecto para elaborar con los más pequeños"

Recetas de postres para fin de año: las propuestas más dulces de Karlos Arguiñano

La ruptura de Alejandro Sanz y Candela Márquez: indirectas en redes sociales y rumores de terceras personas

La ruptura de Alejandro Sanz y Candela Márquez: indirectas en redes sociales y rumores de terceras personas

Zurdo finde

Cuando ser zurdo era un estigma: “Me ataban las manos para que escribiera con la derecha”

Publicidad