NUTRIMAN
Alimentos y consejos caseros que pueden ayudar a sobrellevar la gripe
La gripe sigue muy presente estas Navidades y preocupa a los expertos ante un posible aumento de contagios tras las celebraciones, especialmente en comunidades como Andalucía y Murcia, donde la incidencia ya va en ascenso. Por eso, Nutriman nos cuenta qué alimentos pueden ayudar a paliar los efectos.
La gripe no da tregua en plena Navidad y los expertos alertan de un posible repunte de casos tras Nochebuena y las celebraciones navideñas. Comunidades como Andalucía y Murcia ya registran un aumento de la incidencia, mientras que en otras zonas del país el riesgo de contagio sigue siendo alto, especialmente por las reuniones familiares y los espacios cerrados.
La gripe está causada por un virus, por lo que no existen curas inmediatas ni deben tomarse antibióticos. El tratamiento se basa en aliviar los síntomas con la medicación indicada por el médico y en permitir que el organismo elimine el virus de forma natural, cuidando especialmente el descanso y la hidratación.
Nuestro Luis Alberto Zamora destaca que una alimentación adecuada puede ayudar a pasar mejor la gripe y evitar que se alargue. Alimentos como la calabaza, las legumbres, frutas ricas en vitamina C, el yogur natural, la sopa de pollo y una buena ingesta de líquidos aportan nutrientes clave para reforzar el sistema inmunitario y favorecer una recuperación más rápida. ¡Dale al play para verlo al completo!
