La broma de Carmen se hace viral al colar a su madre una piedra de 400 euros como regalo navideño

Carmen ha conquistado internet tras gastar una broma a su madre en plena Navidad. Le hizo creer que había regalado a su hermana una piedra valorada en 400 euros, supuestamente adquirida con descuento en el Black Friday. La incredulidad de la madre, captada en vídeo, fue inmediata.

La grabación no tardó en compartirse miles de veces y se ha convertido en uno de los momentos virales más comentados de las fiestas. Carmen explica en Y ahora Sonsoles que la idea surgió buscando una reacción auténtica. El resultado superó cualquier expectativa.