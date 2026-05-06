Se sincera
Mar Flores hace balance de su pasado: "Si vuelvo a nacer, no quiero ser famosa"
La modelo confiesa que la fama no ha sido beneficiosa para ella y, sobre todo, para sus hijos, que han sufrido mucho a causa de su pasado.
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A raíz del deseo de Juls Janeiro, la hija de María José Campanario y Jesulín de Ubrique, de romper su anonimato voluntariamente, Mar Flores ha hecho balance de las ventajas y desventajas de ser famosa. En su caso, confiesa que no ha valido la pena.
"Si vuelvo a nacer, no quiero ser famosa", afirma Mar Flores, "lo tengo pactado ya hasta con el diablo". Según cuenta, le gustaría ser una persona anónima con un trabajo normal que atendiese a sus gustos por la decoración y la moda, como el de interiorista.
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Para Mar Flores, lo peor de la fama ha sido cómo les ha afectado a sus hijos, que sufrieron bullying a causa de que ella fuese un personaje público. "Si volviese a nacer, seguramente volvería a tener hijos y no querría vivir otra vez la pesadilla", asegura.
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