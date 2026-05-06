Un experto explica las seis posibles formas de contagio de hantavirus: "Tiene que haber un contacto muy estrecho"

El crucero de lujo en el que han fallecido tres personas atracará en Canarias. Los tres pasajeros con síntomas de hantavirus ya han sido evacuados y el resto continuará hasta su destino final.

Una vez en Canarias y tras realizárseles las pruebas pertinentes, los 14 españoles que viajan a borde del buque serán trasladados al hospital Gómez Ulla de Torrejón de Ardoz (Madrid). Algo que alerta dentro de la Península, aunque el Gobierno asegura que serán trasladados sin tener contacto con el resto de la población.

El hantavirus se manifiesta en un primer momento como un cuadro gripal, aunque puede llegar a ser mortal. Sin embargo, el catedrático en inmunología Alfredo Corell llama a la calma y asegura que no se trata de un virus como el Covid-19, cuyo contagio estaba mucho más extendido. "Se contagia por un contacto muy estrecho, es un virus que nos tiene que dejar muy tranquilos", afirma Corell.

Según nos cuenta, existen seis formas de contagiarnos. Por un lado, podemos contagiarnos compartiendo camarote, cama o manteniendo relaciones íntimas, donde el contacto es constante. También es posible contagiarnos en cualquier contacto estrecho, como una conversación de más de media hora frente a frente, donde las partículas de otra persona pueden alcanzarnos.

Además, el contagio también es posible a través de objetos personales de contagiados, como las sábanas o la ropa. También ocurre cuando no se toman las medidas necesarias, como el uso de mascarilla o guantes con contagiados.

Las autoridades llaman a la calma y aseguran que no estamos ante un caso similar a la pandemia del Covid-19. ¡Dale al play para escuchar la última hora!