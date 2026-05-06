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Milagros vende su casa en nuda propiedad: "No me importa nada si están pensando en que me voy a morir"
Sin hijos y con 72 años, Milagros ha decidido vender su casa en nuda propiedad, eligiendo disfrutar de su herencia en vida, mientras puede seguir viviendo en su casa, aunque sin ser propietaria.
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La nuda propiedad se ha convertido en la alternativa de muchas personas que quieren vender su casa, pero seguir viviendo en ella. Estos venden la propiedad a otras personas, pero continúan actuando como usufructuarios, pudiendo vivir en el piso hasta el final de sus días de manera legal.
Milagros tiene 72 años y no tiene hijos. Por eso, ha decidido vender su casa en nuda propiedad a una familia que vive en el extranjero. Estos la compran como una inversión, pero no tienen prisa en acceder a ella.
Por su parte, Milagros puede tener la tranquilidad de que no la pueden echar de su casa y, además, disfruta de un dinero extra que puede invertir en viajes o en tener mayor calidad de vida.
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La opción de la nuda propiedad se ha convertido en una oportunidad para muchos, pero otros se aprovechan de las personas mayores o enfermas, viendo en ellas inversiones mayores. "No me importa nada si están pensando en que me voy a morir", asegura Milagros, "pero me parece fatal que se venda así".
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