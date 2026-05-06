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Milagros vende su casa en nuda propiedad: "No me importa nada si están pensando en que me voy a morir"

Sin hijos y con 72 años, Milagros ha decidido vender su casa en nuda propiedad, eligiendo disfrutar de su herencia en vida, mientras puede seguir viviendo en su casa, aunque sin ser propietaria.

Nuda propiedad

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La nuda propiedad se ha convertido en la alternativa de muchas personas que quieren vender su casa, pero seguir viviendo en ella. Estos venden la propiedad a otras personas, pero continúan actuando como usufructuarios, pudiendo vivir en el piso hasta el final de sus días de manera legal.

Milagros tiene 72 años y no tiene hijos. Por eso, ha decidido vender su casa en nuda propiedad a una familia que vive en el extranjero. Estos la compran como una inversión, pero no tienen prisa en acceder a ella.

Por su parte, Milagros puede tener la tranquilidad de que no la pueden echar de su casa y, además, disfruta de un dinero extra que puede invertir en viajes o en tener mayor calidad de vida.

La opción de la nuda propiedad se ha convertido en una oportunidad para muchos, pero otros se aprovechan de las personas mayores o enfermas, viendo en ellas inversiones mayores. "No me importa nada si están pensando en que me voy a morir", asegura Milagros, "pero me parece fatal que se venda así".

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