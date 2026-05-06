Edurne vuelve a La Voz Kids: “Me emociona ver cómo brillan sus ojos”

“Estoy muy contenta, feliz de estar de vuelta y de descubrir niños con un talento enorme”, asegura Edurne, que afronta esta temporada desde una perspectiva diferente, pero con la misma esencia tras su paso el año pasado.

En esta entrevista, la artista reconoce que se siente muy identificada con los pequeños: “Tengo una empatía con ellos cuando les escucho, cuando les veo emocionados, cuando les brillan los ojos de una manera increíble”, explica, recordando que ella también empezó desde muy joven.

Para Edurne, una de las cosas que le sigue sorprendiendo del programa es descubrir a jóvenes talentos: “Lo que más me gusta es ver el talento que tienen con 8 o 9 años y pensar: ‘Dios mío, cómo cantan así’”, señala.

Sobre esta nueva edición, adelanta un nivel muy alto: “Hay muchos niños que cantan muy, muy bien. No te piensas que son niños pequeños”, afirma, destacando además la buena conexión entre los coaches, algo que se refleja en el programa.

En tono distendido, también revela su superpoder ideal: “Poder robar niños, no tener límites”, comenta entre risas. No te pierdas el gran estreno de La Voz, este sábado en Antena 3.