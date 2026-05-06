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Un innovador tratamiento termina con los temblores en las manos de Lula: "Me ha cambiado la vida"

Durante 15 años, los temblores en las manos de Lula no le permitían llevar una vida normal. Sin embargo, tras someterse a una intervención que en un principio le daba miedo, los temblores han desaparecido por completo en una de sus manos.

Lula

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Lula siempre pensó que era una persona nerviosa y que a veces tenía temblores por ansiedad o estrés. Sin embargo, hace 15 años, aquellos temblores en sus manos se intensificaron, hasta el punto de que no le permitían llevar una vida normal, comer tranquila, alcanzar un vaso de agua o leer un libro.

Los temblores eran tan fuertes que necesitaba ayuda para tareas básicas y la vergüenza comenzó a restringir su vida social. Lula dejó de salir con amigas y los temblores comenzaron a tener un impacto emocional muy fuerte en su vida.

Tras años de pruebas y médicos, finalmente le diagnosticaron temblor esencial, un trastorno neurológico crónico y común que provoca movimientos involuntarios y que afecta al habla. "Me afectaba sobre todo a las manos, pero también un poco a la cabeza y al habla y, en ocasiones, a las piernas", confiesa.

En el Hospital Sant Pau de Barcelona, le propusieron someterse a la técnica Hifu, una intervención irreversible que generó mucho miedo en su entorno, pero que se ha convertido en su salvavidas. "Te ponen como un casco metálico para que penetren los ultrasonidos", afirma Lula, "me ha cambiado la vida y me ha arreglado la mano derecha".

Hoy, ese tratamiento le ha devuelto la calidad de vida y le ha quitado prácticamente por completo los temblores. ¡No te pierdas todo lo que nos ha contado en el vídeo de arriba!

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