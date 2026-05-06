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Habla la hermana de una de las españolas a bordo del crucero con hantavirus: "No tiene síntomas, está bien"
Los españoles que viajan en el crucero contagiado con hantavirus serán trasladados al hospital Gómez Ulla de Madrid. En Y ahora Sonsoles hablamos con Isadora, la hermana de una de las españolas a bordo.
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El MV Hondius, en el que han fallecido tres personas a causa presuntamente del hantavirus, continúa paralizado en Cabo Verde. Sin embargo, ya se ha determinado que, tras evacuar a tres personas con síntomas, los pasajeros continúen rumbo a Canarias, donde finalmente atracará.
Entre los pasajeros hay 14 españoles, que tras atracar en Canarias, serán trasladados a Madrid, concretamente al Hospital Gómez Ulla de Torrejón de Ardoz. En Canarias se les realizaran unas pruebas iniciales y, después, permanecerán en cuarentena en Madrid "el tiempo que sea necesario".
En Y ahora Sonsoles hemos hablado con Isadora, la hermana de Aitana, la valenciana que forma parte de la tripulación del MV Hondius. Según nos cuenta, la expectación es máxima, pero manda un mensaje de calma.
Según nos cuenta, en el buque se están siguiendo todos los protocolos y su hermana se encuentra perfectamente. "No tiene síntomas, está bien", afirma, "aunque lógicamente es complicado, no es algo fácil de llevar".
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Las autoridades llaman a la calma y aseguran que, pese a ser una situación complicada, está controlada. Además, insisten en el que no estamos ante una pandemia como la del Covid-19, en la que los contagios se extendían con mucha más facilidad.
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