Colate Vallejo-Nágera, muy afectado en el juicio contra Paulina Rubio porque "se lo juega todo a una carta"

Paulina Rubio y Colate Vallejo-Nágera llevan más de una década de batalla judicial. Sin embargo, parece que esta semana todo llegará a su fin y se determinará el futuro de su hijo Nico, que ha sido objeto de grandes disputas en su pareja.

Pese a que ambos conservarán la custodia compartida, será la jueza la que, teniendo en cuenta la opinión del menor, dictará dónde vivirá Nico. Este ha expresado en más de una ocasión su deseo de vivir en España con su padre, donde están sus familiares y amigos.

Susana Uribarri ha podido hablar con Colate y asegura que está "muy mal". "Se lo está jugando todo a una carta", afirma, "pero tiene esperanzas de que este sea el fin del túnel".

Según nos cuenta, durante la sesión del martes, no pudieron terminar las declaraciones de Colate y Paulina, que se retomarán este jueves. "Se lio todo porque Paulina llegó tarde, es el segundo día que llega tarde", señala Paulina Rubio.

El juicio continúa, pero Paulina y Colate están más cerca que nunca del final. ¿Dónde vivirá su hijo finalmente? ¡Todos los detalles en el vídeo de arriba!