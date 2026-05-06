Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Última hora

Susana Uribarri, sobre la hospitalización de Tita Cervera: "Ha sido una pulmonía que, con su edad, es grave"

Tita Cervera fue hospitalizada la semana pasada en la clínica Teknon de Barcelona. Un episodio que ha disipado las tensiones entre sus hijos, pero que ha hecho saltar las alarmas.

Susana Uribarri

Publicidad

Tita Cervera atraviesa un momento delicado de salud, después de ser hospitalizada durante una semana en la clínica Teknon de Barcelona. La baronesa tuvo que ser trasladada hasta allí, apenas días después de cumplir 83 años.

Pilar Vidal

La baronesa ha recibido el alta el pasado 1 de mayo y continúa su recuperación en su casa de Costa Brava. Sin embargo, debe acudir periódicamente al hospital para sus revisiones.

"Fue un episodio de muchísima gravedad, hubo un dispositivo especial para ingresarla de urgencia", afirma Lorena Vázquez, "parece ser que se está recuperando, aunque la información nos llega con cuentagotas".

Susana Uribarri ha podido conocer la opinión del entorno de Tita, que traslada un mensaje de tranquilidad. Según nuestra colaboradora, la hospitalización fue a causa de una neumonía que, a su edad, se complicó.

Los hijos de Tita Cervera se han mostrado muy unidos, dejando a un lado las tensiones familiares, para arropar a la baronesa en estos difíciles momentos. ¡La última hora, en el vídeo de arriba!

Antena 3» Programas» Y ahora Sonsoles

Publicidad

Programas

Susana Uribarri

Susana Uribarri, sobre la hospitalización de Tita Cervera: "Ha sido una pulmonía que, con su edad, es grave"

Nuda propiedad

Milagros vende su casa en nuda propiedad: "No me importa nada si están pensando en que me voy a morir"

Español

Pasajero español que viajó 11 días a bordo del crucero con hantavirus: "La higiene y la seguridad era total"

Lula
Nos lo cuenta

Un innovador tratamiento termina con los temblores en las manos de Lula: "Me ha cambiado la vida"

Edurne, coach de La Voz Kids
Entrevista

Edurne vuelve a La Voz Kids: “Me emociona ver cómo brillan sus ojos”

Contagio
Última hora

Un experto explica las seis posibles formas de contagio de hantavirus: "Tiene que haber un contacto muy estrecho"

Ya se ha decidido el destino final del crucero de lujo en el que han fallecido tres personas por hantavirus. En Y ahora Sonsoles, el catedrático en inmunología Alfredo Corell nos cuenta en qué consiste el virus.

Hantavirus
Exclusiva

Habla la hermana de una de las españolas a bordo del crucero con hantavirus: "No tiene síntomas, está bien"

Los españoles que viajan en el crucero contagiado con hantavirus serán trasladados al hospital Gómez Ulla de Madrid. En Y ahora Sonsoles hablamos con Isadora, la hermana de una de las españolas a bordo.

Amós García, epidemiólogo

La hipótesis de un epidemiólogo: "Allí se pudo haber contaminado alguno"

El desafío de Trump.

El general Ballesteros: "En el búnker de Moncloa firmas confidencialidad, te retiran el móvil y todo aparato electrónico que permita grabar"

Rafa gana 12.540 eurazos en La ruleta de la suerte: “¡Qué maravilla de concursante!”

Rafa gana 12.540 eurazos en La ruleta de la suerte: “¡Qué maravilla de concursante!”

Publicidad