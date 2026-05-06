Susana Uribarri, sobre la hospitalización de Tita Cervera: "Ha sido una pulmonía que, con su edad, es grave"

Tita Cervera atraviesa un momento delicado de salud, después de ser hospitalizada durante una semana en la clínica Teknon de Barcelona. La baronesa tuvo que ser trasladada hasta allí, apenas días después de cumplir 83 años.

La baronesa ha recibido el alta el pasado 1 de mayo y continúa su recuperación en su casa de Costa Brava. Sin embargo, debe acudir periódicamente al hospital para sus revisiones.

"Fue un episodio de muchísima gravedad, hubo un dispositivo especial para ingresarla de urgencia", afirma Lorena Vázquez, "parece ser que se está recuperando, aunque la información nos llega con cuentagotas".

Susana Uribarri ha podido conocer la opinión del entorno de Tita, que traslada un mensaje de tranquilidad. Según nuestra colaboradora, la hospitalización fue a causa de una neumonía que, a su edad, se complicó.

Los hijos de Tita Cervera se han mostrado muy unidos, dejando a un lado las tensiones familiares, para arropar a la baronesa en estos difíciles momentos. ¡La última hora, en el vídeo de arriba!