De la remontada... ¿al bote? Manu aprovecha el tropiezo de Rosa en El Rosco

Dado el nivel de exigencia que Manu y Rosa se ponen mutuamente, un fallo puede ser determinante. Sin embargo, también tienen ya tanta experiencia que saben cómo minimizarlo. La coruñesa ha cometido en este Rosco una de sus cada vez más infrecuentes ‘rosadas’ pero, a cambio, ha llegado a 22 aciertos. Lo que sí ha vuelto a pasar es que llegue con menos segundos tras haber fallado en el ¿Dónde Están?.

El duelo transcurría igualado hasta ese tropiezo de la concursante en la P. En realidad, lo ha seguido siendo después y lo demuestran sus marcadores al completar la primera vuelta: 19 aciertos en ambos casos. Lo importante para Rosa era no volver a fallar y lo ha conseguido, plantándose con 22 letras en verde.

Manu, con tres aciertos menos, ha ido a por la remontada. Roberto Leal ha recordado que, incluso, seguía contando con opciones de ganar el bote de 2.698.000 euros. ¡Descubre este trepidante duelo en el vídeo!