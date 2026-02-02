Antena3
Mejores momentos | 2 de febrero

La concursante acariciaba el pleno pero ha fallado al dar el penúltimo número y se ha hundido, consciente de que ya no iba a tener segundos para otra oportunidad.

Alberto Mendo
Ver a Manu y a Rosa competir en el ¿Dónde Están? es siempre fascinante. En el caso del madrileño, lo que llama la atención es su eficacia, con una estadística casi perfecta, y habitualmente su rapidez. En el caso de la coruñesa, tiene a los espectadores en vilo porque es más impredecible: unas tardes resuelve la prueba con la misma facilidad que su compañero, pero otras se le complica y mantiene la emoción hasta el último segundo.

En este programa, a Rosa le ha tocado sufrir. El panel ya empezaba renqueante para todo el equipo naranja, con una primera vuelta en la que ni Javier Veiga, ni Candela González, ni la concursante lograban avanzar. Después, la coruñesa parecía empezar a encontrar el camino de números, pero aún se ha quedado a la mitad.

En su siguiente turno es cuando realmente ha acariciado el pleno. Sin embargo, ha fallado en ese cara o cruz decisivo y, quedando ya sólo 17 segundos, sabía que difícilmente iba a tener otra oportunidad. Lo ha intentado a la desesperada pero, efectivamente, se ha quedado sin tiempo. ¡Dale al play!

¡No le da tiempo! La desesperada lucha de Rosa contra el reloj en el ¿Dónde Están?

Candela González debuta en Pasapalabra con un triunfo ‘algo pequeñito’ en La Pista

La canción que delata la edad de Javier Veiga en La Pista: “Sí que habías nacido”

Manuel Velasco, el último director que trabajó con Fernando Esteso: "Le preocupaba que se notaran sus problemas de salud"

La infanta Cristina, "destrozada" tras la entrevista de Iñaki Urdangarin: "Lo está pasando muy mal y consideran que es un cobarde"

Ricardo, incapaz de volver a casa por el retraso de los trenes: "Tuve que alquilar un coche por 400 euros"

El retraso y la cancelación de los trenes en nuestro país afectan ya a millones de españoles. Algunos, como Ricardo, se ven obligados a buscar alternativas que les cuestan más dinero y esfuerzo.

Saquean la casa de los padres de Ruth tras ser desalojados por el temporal: "Les han quitado la vida entera"

El desbordamiento del río Guadalete obligó a los vecinos de Jerez de la Frontera a desalojar sus casas. Una situación que algunos aprovecharon para hacer el mal.

Carolina, madre afectada por las vacunas caducadas: "Cuando la enfermera fue a ponérsela a mi hijo se dio cuenta de la fecha"

Karlos Arguiñano: huevos tontos, la receta "engañamaridos"

Santiago Segura, sobre la revisión de la obra de Fernando Esteso: "Me revienta bastante que se intente juzgar con los ojos de hoy"

