¡No le da tiempo! La desesperada lucha de Rosa contra el reloj en el ¿Dónde Están?

Ver a Manu y a Rosa competir en el ¿Dónde Están? es siempre fascinante. En el caso del madrileño, lo que llama la atención es su eficacia, con una estadística casi perfecta, y habitualmente su rapidez. En el caso de la coruñesa, tiene a los espectadores en vilo porque es más impredecible: unas tardes resuelve la prueba con la misma facilidad que su compañero, pero otras se le complica y mantiene la emoción hasta el último segundo.

En este programa, a Rosa le ha tocado sufrir. El panel ya empezaba renqueante para todo el equipo naranja, con una primera vuelta en la que ni Javier Veiga, ni Candela González, ni la concursante lograban avanzar. Después, la coruñesa parecía empezar a encontrar el camino de números, pero aún se ha quedado a la mitad.

En su siguiente turno es cuando realmente ha acariciado el pleno. Sin embargo, ha fallado en ese cara o cruz decisivo y, quedando ya sólo 17 segundos, sabía que difícilmente iba a tener otra oportunidad. Lo ha intentado a la desesperada pero, efectivamente, se ha quedado sin tiempo. ¡Dale al play!