Manu Tenorio estalla contra sus detractores en un video eliminado de sus redes sociales

Continúa la batalla de Manu Tenorio contra sus presuntos inquiokupas. El enfado del cantante va en aumento tras los rumores de que Manu acumula una deuda millonaria con Hacienda.

Manu ha llegado a su límite, publicando un video en redes sociales donde decía: "A ver, panda ingente de imbéciles, ¿cómo me estáis pidiendo a mí que yo justifique estar a la altura de mis pagos con Hacienda?". Minutos después, el artista eliminaba el video de su perfil, pero su rabia ya había trascendido entre sus seguidores.

Pese a que Manu sigue manteniendo que no tiene ninguna deuda y que son los inquilinos los que le deben 10.000 euros, todavía no muestra un certificado que lo acredite. En una entrevista con Carlos Herrera, asegura que lo ha pedido, pero que no quiere sacarlo para no someterse a la "dictadura" de los inquiokupas. ¿Despejará finalmente las dudas sobre lo sucedido?