Maika, de triunfar en TikTok a ser despedida por grabarse bailando: "Lo hacía cuando había terminado mi jornada laboral"
Sus bailes al acabar su jornada laboral triunfaron en redes sociales, algo que a su empresa pareció no entender. Maika terminó despedida y hoy está en plena batalla judicial por ello.
Maika descubrió TikTok con 61 años y no dudó en sumarse. Con sus bailes al acabar su jornada laboral con el uniforme y el carro de limpiadora se definía como 'una limpiadora con mucha marcha'.
Su alegría pronto conquistó a miles de seguidores y sus vídeos no tardaron en llegar a manos del encargado de la empresa. "Jamás en mi vida me habían dado un toque de atención, todos estaban contentos con mi trabajo", asegura.
Todo cambió el día que el encargado llegó con decenas de pantallazos de sus vídeos impresos, asegurando que aquello daba mala imagen de una empresa seria como la suya. "No me arrepiento, pero me da rabia que no me hubieran advertido antes de despedirme", nos cuenta.
La empresa terminó despidiendo a Maika, lo que desató una batalla judicial en la que aún está sumida. Esta asegura que los vídeos los hacía cuando ya había terminado su trabajo y que tan solo eran formas graciosas de hacer su día a día más divertido: "Un trabajador feliz rinde más que uno cabreado".
