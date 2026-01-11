Avance semanal de Sueños de libertad: el diario de Marta le dará el control de la empresa a Gabriel

La próxima semana en Sueños de libertad se viene muy fuerte...

Marta descubrirá que Maríale ha robado su diario, donde tenía todo escrito tanto de su relación con Fina, como su nuevo acercamiento a Cloe.

La joven le pedirá ayuda a su hermano, teme que ese diario caiga en manos de la policía y vengan a arrestarla. Andrés se enfrentará a María para proteger a Marta, y ella le reconocerá que lo hizo, pero porque Gabriel tiene en sus manos un documento que le acusa de la muerte de Víctor, y que la tiene chantajeada a cambio del libro de su hermana... ¡pero es todo mentira!

María está aliada con Gabriel, de hecho... ¡están liados!

Marta y María en el capítulo 475 de Sueños de libertad | Manu Fiestas

Por su parte, con el diario de Marta en sus manos, Gabriel chantajeará a Damián. Le entregará de vuelta el diario a cambio de que le venda sus acciones a un precio simbólico, de lo contrario denunciará su hija. ¿Qué va a hacer Damián? ¿Venderá su empresa a Gabriel?

Damián y Gabriel en el capítulo 474 de Sueños de libertad | Manu Fiestas

En la colonia, Maripaz aparecerá en la habitación de Claudia y la retendrá allí. ¡Quiere venganza! ¿Se dará alguien cuenta de que quieren hacerle daño?

Andrés seguirá intentando convencer a Isabel de que testifique contra Gabriel, pero ella le contará que le han despedido de su trabajo. ¿Qué es capaz de hacerle Gabriel con tal de que no hable?

Isabel y Andrés en el capítulo 474 de Sueños de libertad | Manu Fiestas

También veremos a una Marta desesperada por conseguir de vuelta su diario. Le confesará a Cloe los problemas de su familia con Gabriel, como se temían ese hombre está conchabado con Antoine Brossard. ¿Qué van a hacer ahora?

Gema será sometida a una intervención tras perder el bebé... ¿Cómo saldrá? ¿Se recuperará ella? ¿Cómo avanzará su relación con Joaquín?

