Más de 60.000 euros repartidos en un programa con muchos premios

Increíble participación de los tres concursantes que han logrado grandes marcadores al finalizar el programa.

La ruleta de la suerte noche

La edición especial de La ruleta de la suerte se caracteriza por repartir grandes cantidades de dinero entre sus concursantes. En la última entrega, los marcadores han sido muy buenos para los tres participantes, con un pase a la final muy ajustado que se decidió en la última tirada.

El programa ha arrancado con un gran premio para Andrés, el concursante ha demostrado desde el principio que venía decidido a ganar mucho dinero. Jorge Fernández ha recomendado al concursante que “lo hagas muy despacio”. Pese a los nervios, ha resuelto con gran soltura el panel y ha conseguido un premio de 15.375 eurazos.

Andrés ha sido el que más fuerte ha comenzado, pero pronto los otros dos participantes han cogido el ritmo y se le han ido aproximando en el marcador. Miguel Ángel ha hecho una jugada maestra, consiguiendo más de 9.000 euros a costa de su compañero. El gajo de me lo quedo le ha dado la oportunidad de coger el dinero sin tener que realizar ni una sola tirada. El concursante ha conseguido un marcador final de 17.750 euros, ¡espectacular!

El panel del bote ha sido decisivo para dar el pase a la gran final. Hasta ese momento, Andrés tenía todo a su favor, pero sus dos compañeros llegaban con posibilidades. Alicia ha tenido clara su estrategia, conseguir el bote desde el principio. Tal era el enfoque que ha acertado en el gajo dorado hasta tres veces seguidas, siendo esta última la decisiva para resolver.

El recuento final dejaba a Alicia y Andrés con marcadores muy parejos, 27.825 y 25.725 respectivamente. El empujón final ha sido el que ha permitido a la concursante plantarse en la gran final. Un programa lleno de emoción en el que se han repartido un total 71.300 euros entre los tres. Revive los mejores momentos en los vídeos.

