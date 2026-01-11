Mejores momentos | Programa 1
El discurso de Pilar Rubio para los concursantes de El Desafío: “Apreciad cada moratón que os salga”
La jurado ha querido dejar un mensaje a los concursantes antes de enfrentarse a los retos en la sexta temporada de El Desafío.
Pilar Rubio sabe muy bien lo que es exponerse a las pruebas y ha querido lanzar un consejo a los ocho magníficos que tendrán que exponerse a los retos más difíciles en El Desafío.
La colaboradora de televisión ha confesado que “no me gustaría aburrirme” al tener que valorar los retos del programa. “Os lo vais a tener que currar muchísimo y apreciad cada moratón que os salga” ha asegurado la miembro del jurado.
No te pierdas el mensaje de Pilar Rubio para los concursantes de la sexta temporada de El Desafío.
