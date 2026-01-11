Antena3
Mejores momentos | Programa 1

El discurso de Pilar Rubio para los concursantes de El Desafío: "Apreciad cada moratón que os salga"

La jurado ha querido dejar un mensaje a los concursantes antes de enfrentarse a los retos en la sexta temporada de El Desafío.



Carmen Pardo
Publicado:

Pilar Rubio sabe muy bien lo que es exponerse a las pruebas y ha querido lanzar un consejo a los ocho magníficos que tendrán que exponerse a los retos más difíciles en El Desafío.

La colaboradora de televisión ha confesado que “no me gustaría aburrirme” al tener que valorar los retos del programa. “Os lo vais a tener que currar muchísimo y apreciad cada moratón que os salga” ha asegurado la miembro del jurado.

No te pierdas el mensaje de Pilar Rubio para los concursantes de la sexta temporada de El Desafío.





María José Campanario

María José Campanario: “Estoy tristona, he caído por un enganchón en la ropa”









