“Quiero una vida de los tuyos”: la amenaza de Mezide que deja a Halis contra las cuerdas esta noche en Una nueva vida

Mezide confiesa que ha vivido en un infierno desde el día en que fue arrojada a ese pozo. Para ella, los años no han curado nada y el sufrimiento sigue intacto. No busca paz ni perdón; la venganza es una deuda pendiente que piensa cobrar cueste lo que cueste.

Halis intenta pararle los pies y hacerla reflexionar. Le recrimina que haya hecho daño a personas inocentes y le advierte de que la crueldad solo lleva a más odio. Pero Mezide no escucha. Está convencida de que nadie la ayudó cuando más lo necesitó y ahora es ella quien dicta las reglas del juego.

La tensión aumenta cuando Halis le hace una advertencia: si vuelve a acercarse a su familia o a sus nueras, no tendrá piedad. Sin embargo, Mezide no tiene miedo. Mira a Halis y le exige una vida de los suyos como compensación por la muerte de su hijo.

La mujer se marcha dejando claro que la venganza aún no ha terminado y que piensa volver.