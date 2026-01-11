Antena3
El regalo de Tamara Falcó que dejó consternado a Íñigo Onieva: "Sigue picado conmigo"

La colaboradora de El Hormiguero ha encontrado su principal respaldo en Nuria Roca, las dos igual de ilusionadas por sus ideas de regalo "útiles" de Reyes Magos.

Alberto Mendo
Tras las vacaciones navideñas, la primera tertulia de actualidad de El Hormiguero con Nuria Roca, Juan del Val, Tamara Falcó y Cristina Pardo tenía muchos temas para comentar. Entre ellos, han hablado de las polémica balizas convertidas en obligatorias por la DGT desde el 1 de enero. De hecho, para algunos ha sido su regalo de Reyes Magos, como ha comentado Pablo Motos.

Tamara lo ha defendido como una buena idea de regalo "útil y práctico", un comentario que la ha llevado a revelar el regalo que quería haber hecho a su hermano por el amigo invisible. "Unos cubos para empaquetar bien su maleta porque viaja mucho", ha contado. La única que ha compartido su entusiasmo ha sido Nuria, que lo ha encontrado "maravilloso". Finalmente, terminó obsequiándole con un jersey.

Entre los regalos útiles, Tamara ha confesado el motivo por el que su marido, Íñigo Onieva, "sigue picado" con ella: en la lista que le pasó ella le añadió "un cepillo de dientes eléctrico". Nuria ha vuelto a ilusionarse tanto como su compañera de tertulia. ¡No te lo pierdas en el vídeo!

