Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Contenido exclusivo

María José Campanario: “Estoy tristona, he caído por un enganchón en la ropa”

Los concursantes de El Desafío comparten sus sensaciones tras el primer programa de la temporada.

María José Campanario

Publicidad

Julián López
Publicado:

Con el estreno de la nueva temporada de El Desafío, hemos vuelto a recordar por qué nos gusta tanto este programa. La emoción y la adrenalina que sentimos al ver a los concursantes enfrentarse a sus retos es incomparable, y disfrutamos mucho sus éxitos, así como sufrimos con ellos cuando no salen bien.

María José Campanario se enfrentaba a la torre de sillas con fuego, una prueba llena de nervios por construir una torre firme en la parte superior mientras la inferior se iba incendiando poco a poco.

La rabia de María José Campanario al caer de la torre de sillas con fuego

Al final, cuando parecía que todo iba a salir perfecto, la concursante falló, quedándose su reto sin superar. María José Campanario se ha mostrado “un poco tristona” por cómo ha acabado su reto… ¡por un enganchón en la ropa! “Los desafíos son así”, se lamentaba la concursante.

Otro que no ha empezado con buen pie ha sido Daniel Illescas, recibiendo pocos puntos en su estreno en El Desafío. “Duele, pero acabamos de empezar”, dice el influencer tras su performance deportiva.

Por su parte, José Yélamo se ha mostrado muy contento y orgulloso por haber superado su desafío y porque ha quedado primero “de los que respiran”, ya que lo que ha hecho Willy Bárcenas en la apnea es algo de “anfibio”.

Patricia Conde, Jessica Goicoechea y Eduardo Navarrete también nos han compartido sus sensaciones tras el primer programa de El Desafío. En el vídeo de arriba tienes todas las declaraciones, ¡dale al play y no te pierdas ninguna!

Willy Bárcenas habla de su experiencia en El Desafío: "Me ha cambiado la vida"

Willy Bárcenas habla de su experiencia en El Desafío y descubre las primeras imágenes: "Me ha cambiado la vida"

Antena 3» Programas» El Desafío

Publicidad

Programas

María José Campanario

María José Campanario: “Estoy tristona, he caído por un enganchón en la ropa”

El regalo de Tamara Falcó que dejó consternado a Íñigo Onieva: "Sigue picado conmigo"

El regalo de Tamara Falcó que dejó consternado a Íñigo Onieva: "Sigue picado conmigo"

El discurso de Pilar Rubio para los concursantes de El Desafío

El discurso de Pilar Rubio para los concursantes de El Desafío: “Apreciad cada moratón que os salga”

La ruleta de la suerte noche
CRÓNICA

Más de 60.000 euros repartidos en un programa con muchos premios

Sara Carbonero
Repasamos

El difícil inicio de año de Sara Carbonero en el hospital: "Insisten en que no tiene nada que ver con su enfermedad"

Jorge Fernández y Alicia, concursante de La ruleta de la suerte noche
MEJORES MOMENTOS

¡Brillante! Alicia pasa a la final tras conseguir un bote de 10.400 euros, habiendo caído ¡tres veces!

El espectacular panel que ha conseguido Alicia le lleva directa a la final.

Concursantes de La ruleta de la suerte noche
MEJORES MOMENTOS

“Esto sí que no te lo esperabas”: recupera el turno con más de 9.000 euros en su marcador

Los dos fallos seguidos de sus compañeros han permitido a esta concursante recuperar el turno y resolver el panel.

Concursantes de La ruleta de la suerte noche

Sin tirar gana 9.450 euros: “Me sabe fatal, pero me lo quedo”

Andrés, concursante de La ruleta de la suerte noche

Andrés consigue 15.375 euros en el primer panel: “Esto es arrancar bien”

Efecto rebote

Las cuatro recomendaciones más importantes para evitar el efecto rebote de los adelgazantes

Publicidad