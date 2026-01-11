Contenido exclusivo
María José Campanario: “Estoy tristona, he caído por un enganchón en la ropa”
Los concursantes de El Desafío comparten sus sensaciones tras el primer programa de la temporada.
Publicidad
Con el estreno de la nueva temporada de El Desafío, hemos vuelto a recordar por qué nos gusta tanto este programa. La emoción y la adrenalina que sentimos al ver a los concursantes enfrentarse a sus retos es incomparable, y disfrutamos mucho sus éxitos, así como sufrimos con ellos cuando no salen bien.
María José Campanario se enfrentaba a la torre de sillas con fuego, una prueba llena de nervios por construir una torre firme en la parte superior mientras la inferior se iba incendiando poco a poco.
Al final, cuando parecía que todo iba a salir perfecto, la concursante falló, quedándose su reto sin superar. María José Campanario se ha mostrado “un poco tristona” por cómo ha acabado su reto… ¡por un enganchón en la ropa! “Los desafíos son así”, se lamentaba la concursante.
Otro que no ha empezado con buen pie ha sido Daniel Illescas, recibiendo pocos puntos en su estreno en El Desafío. “Duele, pero acabamos de empezar”, dice el influencer tras su performance deportiva.
Por su parte, José Yélamo se ha mostrado muy contento y orgulloso por haber superado su desafío y porque ha quedado primero “de los que respiran”, ya que lo que ha hecho Willy Bárcenas en la apnea es algo de “anfibio”.
Patricia Conde, Jessica Goicoechea y Eduardo Navarrete también nos han compartido sus sensaciones tras el primer programa de El Desafío. En el vídeo de arriba tienes todas las declaraciones, ¡dale al play y no te pierdas ninguna!
Publicidad