El maestro Joao, referente para su generación al anunciar que es mujer a los 60 años: "Tienen que hacerlo"

El maestro Joao ha visitado el plató de Y ahora Sonsoles después de anunciar que va a comenzar su transición a mujer. Ha dejado claro que siempre se ha sentido mujer, desde que nació, y que es algo que nunca se ha cuestionado.

Ha recordado el debate actual sobre si los niños saben o no tan pequeño si son mujer u hombre, algo que no muchos entienden, pero el maestro sí puede entenderles. "Es ser algo que no hay, que no tienes referentes", ha dicho refiriéndose a su infancia, en pleno franquismo.

El maestro Joao quiso trabajar en televisión porque vio que ahí eran libres y que no les preocupaba nada y siempre eran felices. "Yo quería ser como ellos", ha asegurado. En ese momento no entendía por qué tenía que irse con los niños o tenía que irse con ellos y no con las niñas.

Su madre, además, no tenía referentes a la hora de educarles, pero aún así el maestro es su ojo derecho, ha confesado. De hecho, una vez fue con un amigo a casa, que en realidad era su pareja, y quería presentárselo, pero ella le dijo que no hacía falta. "Me dijo: te he parido yo", ha asegurado.

Muchas personas de la generación del maestro Joao, eso sí, no han tenido la libertad ni los referentes para hacer lo que hayan querido a lo largo de su vida, por eso es muy importante el paso que ha dado. "Que sepan que no, que tienen que hacerlo, que no entierren a la persona que llevan dentro", ha dejado claro.

En el programa, además, hemos visto una foto del maestro Joao antigua en una época en la que quería, ha explicado, transformarlo todo, darlo todo por perdido y rebelarse al lado contrario. De ese maestro Joao, sin embargo, ya no queda nada.

Eso sí, le lleva a un pasado difícil y de mucho sufrimiento. "El director de una editorial de prensa me dijo que tenía que escribir un libro", ha explicado, a lo que él respondía que no puede porque no sabría por dónde empezar.