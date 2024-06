El maestro Joao se emociona recordando la reacción de su madre a su actuación como drag: "Lo aprobó"

A sus 60 años, el maestro Joao ha anunciado que va a comenzar su transición a mujer y que se llamará Benita, como su madre, a la que quiere y admira.

Una noticia que el propio vidente dio en un concurso de televisión. A día de hoy, ha dicho, no le molesta que le llamen maestro Joao porque siempre ha sido él y que el nombre no va a cambiar la manera en la que se siente.

El maestro Joao va a cambiar de vida a sus 60 años, pero ha dejado claro que no hay edad. Y es que esta decisión ha ayudado a poner el debate no solo en si los niños deben tomar o no este tipo de decisiones, sino también las personas más mayores. "No he dejado que se pusiera nada por delante, ni lo voy a dejar", ha dicho.

Con el vidente hemos podido recordar su vida, e incluso se ha emocionado viendo las imágenes. En una de ellas, cuando actuaba de drag queen, ha recordado, estaba pasando un mal momento con una pareja y fue a actuar por el dinero que le diesen. "Había que tener fuerza para exponerte así", ha dicho.

Y es que por la calle, ha dicho, era "un ovni", pero no se arrepiente de nada, ha dejado claro. Ese día, cuando actuó y volvió a casa, miró a su madre y ella lo miró con la mirada de frente y le aprobó. "Lo más bonito que me ha pasado en la vida", ha afirmado.

Su madre, ha explicado, hizo muchos kilómetros cada día en metro para poder darles de comer. "Es lo mejor de mi vida", ha asegurado.