La madre de Paula, víctima de la broma viral que arrasa en TikTok: "Cuando vi la mano negra del hombre creí que me daba algo"
Paula le ha hecho a su madre la broma que está arrasando en redes sociales: le hizo creer que había un vagabundo en su salón. ¡No te pierdas su reacción!
Las redes sociales arden con la broma viral que está arrasando en TikTok. Con ayuda de la Inteligencia Artificial, los usuarios hacen creer a sus padres que hay un vagabundo en su casa.
Paula le gastó la broma a su madre, María Isabel, que por poco llama a la policía al ver las fotos. "Yo veía la mano negra del hombre en la pared y me daba algo", nos cuenta María Isabel, entre risas.
La madre de Paula no sospechó en ningún momento, pese a que la broma se ha vuelto muy viral. "Yo no tengo TikTok, no había visto eso", confiesa.
El vídeo ha conseguido miles de reacciones y, pese al disgusto que se llevó María Isabel en un primer momento, ahora lo cuenta como una anécdota divertida. ¡No te lo pierdas en el vídeo de arriba!
