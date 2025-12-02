Última hora
Investigan la relación entre las menores que se suicidaron en Jaén: "Pudo haber desde una relación de sumisión hasta celos"
Se investiga la muerte de las dos menores como un suicidio, aunque una de las familias cree que hubo terceras personas implicadas. Una de las claves para definir qué pudo llevarlas a quitarse la vida son los chats que mantenían.
Publicidad
Dos menores de 15 y 16 años fueron halladas sin vida este fin de semana en un parque del centro de Jaén. Las primeras hipótesis apuntan a un suicidio conjunto, aunque la familia de Sharit, una de ellas, cree que hubo terceras personas implicadas.
La familia de Rosmed, la otra menor fallecida, confirmó que su hija sufrió bullying en su anterior instituto, algo que pudo llevarle a querer autolesionarse en otras ocasiones. Sin embargo, la familia de Sharit sostiene que esta nunca dio señales de querer quitarse la vida y asegura que la menor era feliz y muy segura de sí misma.
A raíz del fallecimiento de las menores, la policía investiga las conversaciones que mantenían ambas por redes, a las que ha tenido acceso Jorge García Badía. "Eran muy activas en redes, la policía se centra en analizar la relación que mantenían", señala, "pudo haber desde una relación de sumisión hasta celos por las parejas".
Según cuenta Jorge García Badía, la investigación también estudia distintos dibujos que hizo Rosmed que idealizaban la idea del suicidio. "Ella nunca intentó llegar a autolesionarse, pero sí lo idealizó y lo manifestó en dibujos", advierte, "el viernes ella misma se autodefine en un dibujo manga con una soga al cuello".
Más Noticias
- Testigo del atropello de un repartidor en Algeciras: "Nos adelantó una furgoneta con un chaval en el capó, iba como loco"
- Vecino del joven fallecido al intentar entrar en casa por la chimenea: "No sabemos por qué no tocó la puerta, estaba el padre dentro"
- Pepe y Willy, los hermanos de 13 años que triunfan con su propia marca de ropa: "Vendimos bebidas americanas para ganar dinero"
La policía continúa investigando la muerte de las dos menores, mientras las familias piden que se estudien todas las posibles vías. ¿Lograrán descubrir qué llevó a las niñas a quitarse la vida?
Publicidad