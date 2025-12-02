Investigan la relación entre las menores que se suicidaron en Jaén: "Pudo haber desde una relación de sumisión hasta celos"

Dos menores de 15 y 16 años fueron halladas sin vida este fin de semana en un parque del centro de Jaén. Las primeras hipótesis apuntan a un suicidio conjunto, aunque la familia de Sharit, una de ellas, cree que hubo terceras personas implicadas.

La familia de Rosmed, la otra menor fallecida, confirmó que su hija sufrió bullying en su anterior instituto, algo que pudo llevarle a querer autolesionarse en otras ocasiones. Sin embargo, la familia de Sharit sostiene que esta nunca dio señales de querer quitarse la vida y asegura que la menor era feliz y muy segura de sí misma.

A raíz del fallecimiento de las menores, la policía investiga las conversaciones que mantenían ambas por redes, a las que ha tenido acceso Jorge García Badía. "Eran muy activas en redes, la policía se centra en analizar la relación que mantenían", señala, "pudo haber desde una relación de sumisión hasta celos por las parejas".

Según cuenta Jorge García Badía, la investigación también estudia distintos dibujos que hizo Rosmed que idealizaban la idea del suicidio. "Ella nunca intentó llegar a autolesionarse, pero sí lo idealizó y lo manifestó en dibujos", advierte, "el viernes ella misma se autodefine en un dibujo manga con una soga al cuello".

La policía continúa investigando la muerte de las dos menores, mientras las familias piden que se estudien todas las posibles vías. ¿Lograrán descubrir qué llevó a las niñas a quitarse la vida?