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Susana Díaz, sobre Tezanos: "Yo no puedo tenerle el mismo respeto intelectual"

La expresidenta de la Junta de Andalucía critica la fiabilidad demoscópica del CIS y recuerda su experiencia con el presidente del organismo en La Mesa.

Susana Díaz, sobre Tezanos: "Yo no puedo tenerle el mismo respeto intelectual"

Susana Díaz, sobre Tezanos: "Yo no puedo tenerle el mismo respeto intelectual"

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Alejandro Hergon
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Susana Díaz ha cuestionado las estimaciones del CIS y ha reconocido que su experiencia con José Félix Tezanos le hace desconfiar de sus pronósticos electorales. Durante el debate en La Mesa, la senadora ha explicado por qué no comparte la valoración de Iván Redondo sobre el presidente del organismo.

Susana Díaz recuerda su experiencia con Tezanos

"Yo no le tengo la misma admiración a Tezanos que tiene Iván, porque mi experiencia con Tezanos es que ha sido mala o no, peor", ha afirmado Díaz.

La expresidenta andaluza ha recordado que Tezanos llegó a decirle que cualquier otra persona que hubiera sido candidata en su lugar habría obtenido un mejor resultado electoral en Andalucía. Sin embargo, después de su salida, el PP consiguió una mayoría absoluta.

"El respeto personal a todo el mundo"

Díaz ha querido diferenciar entre el respeto personal y la valoración profesional del responsable del CIS. "Yo no puedo tenerle el mismo respeto intelectual a Tezanos. El respeto personal a todo el mundo, como dice Iván, a todo el mundo. Pero el demoscópico...", ha señalado, dejando abierta su crítica a la fiabilidad de sus estimaciones.

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