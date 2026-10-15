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Mejores momentos | 15 de octubre

Dani aprovecha el error de Laura y gana 725 euros: “¡Gracias!”

La Prueba de Velocidad Decreciente es un auténtico estrés, viendo cómo el dinero desaparece a medida que pasa el tiempo. Por eso, no es raro que los concursantes arriesguen y, en esta ocasión, Dani ha sabido aprovechar el error de Laura.

Dani aprovecha el error de Laura y gana 725 euros: “¡Gracias!”

Dani aprovecha el error de Laura y gana 725 euros: “¡Gracias!”

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Borja Tamayo
Publicado:

La Prueba de Velocidad Decreciente traía una frase escrita por Paulo Coelho y 2.000€ como punto de partida. A medida que iban apareciendo letras en la pantalla de Brian, esta cifra iba cayendo, mientras aumentaba el estrés de los concursantes.

Cuando marcaba 914€, Javi ha decidido ir a por todas y tratar de resolver el panel; sin embargo, ya en la tercera palabra, ha cometido un error. Laura ha sido la siguiente en dar al pulsador, aspirando a 743€; pero, por desgracia, tampoco ha acertado con la respuesta a causa de una sola letra.

Dani ha sido rápido en vista de este fallo y ha aprovechado la ocasión para, esta vez sí, superar la prueba y ganarse una ola de 725€. “¡Gracias!”, le ha dicho a su compañera, consciente de que sin ella nada de esto habría sido posible.

¿Quieres ver el panel completo? Puedes hacerlo dando play al vídeo de arriba.

Antena 3 » Programas » La ruleta de la suerte

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