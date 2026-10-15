Dani aprovecha el error de Laura y gana 725 euros: “¡Gracias!”

La Prueba de Velocidad Decreciente traía una frase escrita por Paulo Coelho y 2.000€ como punto de partida. A medida que iban apareciendo letras en la pantalla de Brian, esta cifra iba cayendo, mientras aumentaba el estrés de los concursantes.

Cuando marcaba 914€, Javi ha decidido ir a por todas y tratar de resolver el panel; sin embargo, ya en la tercera palabra, ha cometido un error. Laura ha sido la siguiente en dar al pulsador, aspirando a 743€; pero, por desgracia, tampoco ha acertado con la respuesta a causa de una sola letra.

Dani ha sido rápido en vista de este fallo y ha aprovechado la ocasión para, esta vez sí, superar la prueba y ganarse una ola de 725€. “¡Gracias!”, le ha dicho a su compañera, consciente de que sin ella nada de esto habría sido posible.

¿Quieres ver el panel completo? Puedes hacerlo dando play al vídeo de arriba.