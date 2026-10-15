Hernández Quero (Vox) culpa a la inmigración de la crisis de la vivienda: "En este momento ya no pueden entrar más personas en España"

La crisis de la vivienda se ha situado en el centro del debate político y, con ella, las propuestas de los partidos para hacer frente a la escalada de precios y a la falta de oferta. En plena precampaña electoral, el portavoz de Vivienda de Vox, Carlos Hernández Quero, acude a nuestro plató para ofrecer su diagnóstico sobre una problemática que está en boca de todos.

En varias ocasiones, Vox ha señalado la inmigración como uno de los factores que, a su juicio, agravan la escasez de viviendas disponibles. "Desde que llegó Pedro Sánchez, hay cinco millones de migrantes más", sostiene el partido. Para Hernández Quero, el aumento de la población es uno de los elementos que presionan al mercado inmobiliario. Por ello, defiende que una de las posibles soluciones pasa por frenar la inmigración. "En este momento ya no pueden entrar más personas en España", afirma.

"Con crecimientos repentinos de población siempre hay escasez y suben los precios"

A partir de este diagnóstico, el portavoz de Vivienda de Vox pone el foco en el desequilibrio entre la oferta y la demanda. "Hay más gente buscando casa que casas disponibles", asegura, y considera que se trata de un desajuste "innegable".

Según los datos que expone Hernández Quero, en 2025 había más de un millón de personas buscando vivienda frente a una oferta de 94.721 inmuebles. ¿Qué ha sucedido mientras tanto? Según el portavoz de Vox, "se han hecho menos de cien mil viviendas cada año", una situación que, a su juicio, contribuye a agravar el desequilibrio del mercado.

"El Banco de España dice que hay una escasez, que se ha generado desde 2021, los mismos cinco años en que ha entrado toda esta gente, de 750.000 viviendas", explica. A partir de esta cifra, concluye que muchas personas se quedan fuera del mercado y sostiene que "siempre que ha habido crecimientos repentinos de población hay escasez y suben los precios".

Para Hernández Quero, esta situación conduce al hacinamiento y a la exclusión residencial. "Podemos ver que, según el INE, más de 3 millones de personas mayores de 16 años buscaron casa el año pasado y no la encontraron", afirma.

"Mucha gente está fuera del mercado"

"Lo primero de todo es entender que los precios están imposibles y que los jóvenes siguen estando en casas de sus padres", argumenta. El portavoz de Vivienda de Vox también menciona el aumento de los desahucios, que considera "el primer síntoma de que algo va mal".

Hernández Quero describe un escenario de vidas paralizadas, parejas que no pueden irse a vivir juntas y personas que renuncian a tener más hijos por la difícil situación económica. "Este desequilibrio ha generado no solo dolor por los precios, también por el hacinamiento y porque mucha gente está fuera del mercado", sostiene.

A este diagnóstico añade otro elemento: la caída de la vivienda protegida. Según explica, esta modalidad constituía "una especie de colchón de seguridad para aquellos que no podían acceder en condiciones de mercado y se quedaban fuera del mercado, con su vida sin poder hacer planes".

Menciona los años 60 y 80 como ejemplo

El portavoz de Vox se muestra muy crítico con el Gobierno y asegura que "este Gobierno, que ha estado blasonando de que era la legislatura de la vivienda y que iba a ser el quinto pilar del estado de bienestar, nos ha llevado a los niveles más bajos de la serie histórica de vivienda protegida".

Para respaldar su argumento, compara la producción de vivienda protegida con la de la posguerra, cuando, según señala, España tenía menos de la mitad de la población actual.

"En los años 60 se hacían doscientas mil viviendas al año, pero en los 80, Felipe González, más de cien mil al año. Sin embargo, el año pasado hubo más denuncias por usurpación de vivienda que viviendas protegidas terminadas por las administraciones", critica.

Ante esta afirmación, Susanna Griso plantea que la construcción de vivienda protegida es una responsabilidad compartida por las comunidades autónomas, por lo que otras formaciones, como el Partido Popular, también podrían haber impulsado este tipo de promociones.

"Sí, pero el Gobierno socialista no puede esquivar su responsabilidad porque han generado una serie de dinámicas que han exacerbado lo que antes iba mal", responde Hernández Quero. A continuación, insiste en la reducción de la oferta de alquiler: "Es que han desaparecido cuatrocientas mil viviendas en alquiler desde 2018"

"Los decretos generan desajustes fuertes entre caseros e inquilinos"

Durante la conversación, Griso recuerda que el mercado del alquiler se ha contraído y alude a los 'decretos Maricarmen', que, según se expone en el debate, habrían contribuido a retirar viviendas del mercado. La presentadora menciona que se han retirado más de cuatro mil inmuebles y apunta al temor de los pequeños propietarios.

Para Hernández Quero, esta situación era "totalmente esperable" y no responde a la mala suerte. "Está muy medido", afirma. El portavoz atribuye parte del problema a las políticas del Gobierno, que, según su interpretación, "generan desajustes fuertes entre caseros e inquilinos y transmiten un mensaje de desconfianza".

También cuestiona las medidas que limitan los desahucios de personas vulnerables y las relaciona con una mayor reticencia de los propietarios a poner sus viviendas en alquiler.

Las soluciones no dejan de lado la inmigración

Ante los problemas que ha enumerado, Hernández Quero defiende que la respuesta debe partir de un diagnóstico centrado en la oferta y la demanda. "Hay que ver más grúas construyendo de nuevo en España", sostiene.

Entre las propuestas de Vox figura una reforma de la Ley del Suelo para ampliar el suelo disponible, agilizar los trámites y reducir la burocracia. Sin embargo, el portavoz insiste en que aumentar la construcción no sería suficiente y defiende que también habría que actuar sobre la demanda.

De nuevo, pone el foco en la inmigración y plantea medidas dirigidas a quienes se encuentran en situación irregular, a quienes cometen delitos y a quienes, según sus palabras, "tratan de imponer formas de vida ajenas a las nuestras". También se refiere a personas que llegaron a España para trabajar y que, según afirma, ya no están colaborando. "Habrá que ayudarles a que puedan retornar a sus países", concluye.

Aunque Chema Crespo no ha querido dejar pasar la oportunidad de responder: "Todas esas grúas que usted añora, ya le digo yo que estarían operadas por inmigrantes, que son los que están sosteniendo una parte sustancial de la economía de nuestro país".

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