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PROTESTAS EN SOL

De protesta pacífica a ambiente hostil: agreden a un equipo de Espejo Público que grababa en la acampada de Sol

La acampada de Sol comenzó como algo asambleario y totalmente organizado incluso con departamentos de prensa, portavoces y canutazos. Hoy, casi tres semanas después permanecen cientos de tiendas, bastantes vacías, y causas dispares que van de Palestina a lo antitaurino o el cánnabis.

Acampada Sol

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Espejo Público
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Casi tres semanas después del inicio de la acampada en la Puerta del Sol la zona continúa llena de tiendas de campaña, bastantes vacías, y de una amalgama de grupos que se manifiestan por causas dispares que van de Palestina a lo antitaurino, el cánnabis o el antifascismo. Eso sí, nada de cámaras.

Un equipo de Espejo Público, que se ha desplazado hasta la zona para intentar grabar cómo está la situación semanas después, ha sido testigo y víctima de insultos y agresiones por parte de algunos de los acampados. En las imágenes se puede ver cómo en un momento del reportaje uno de ellos increpa al periodista Raúl García para evitar que siga grabando.

"Tú no puedes venir aquí a filmar", le dice. Mientras Raúl intenta explicar que están grabando en un sitio público y que no están infringiendo ninguna norma, el acampado comienza a lanzar amenazas al grito de: "¿Te tengo que quitar la cámara? ¡Fascista!"

Máxima tensión en la acampada

Instantes después otro de los acampados la emprende con Lucía, la operadora de cámara que acompaña a Raúl, hasta que finalmente le tira un café. "Esta es la actitud agresiva a la que nos hemos visto expuestos", comenta Raúl después de este episodio tan hostil, aunque no ha sido el único.

La realidad es que, como relata Raúl, en las últimas semanas se ha producido un cambio sustancial. "Cuando estuvimos allí la primera semana bastaba con que pidieras permiso a cualquiera para grabar y te permitían la entrada rápidamente, con suma educación, y ahora lo que pasa es que directamente no se te permite el acceso", explica el periodista.

Si logras entrar "porque alguien te ha invitado" rápidamente aparece un comisario político por detrás para decirte que ahí no puedes grabar, que ahí no puedes estar, que tienes que pedir permiso. "Todo se ha vuelto realmente hostil", confiesa el periodista de Espejo Público.

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