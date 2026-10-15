“No me la puedo jugar”: Laura renuncia al Supercomodín y se lleva 800 euros

Jorge Fernández ha presentado el Panel de la Letra Oculta, anunciando a los espectadores que quién descubriera la B se llevaría el Supercomodín. Acto seguido, ha cedido el turno a Laura, empezando a lo grande con la casilla de 100€ y multiplicando el importe por cinco.

La concursante solo ha necesitado dos lanzamientos más para colocarse con un marcador de nada menos que 775€. Una cifra lo suficientemente atractiva como para, sabiendo el panel, resolver la prueba. Sin embargo, el presentador ha sabido tentarla con el Supercomodín y ella ha optado por seguir tirando.

Ahora bien, en cuanto ha visto de cerca el riesgo del Se lo doy y de la Quiebra, habiendo sumado 25€ más al premio total, Laura ha abogado por la prudencia. Tras leer la pantalla de Brian, ha recibido la ovación del público al ganar 800€ en una sola prueba.

¿Quieres verlo de nuevo? Tienes el panel completo en el vídeo de arriba.