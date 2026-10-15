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Mejores momentos | 15 de octubre

“No me la puedo jugar”: Laura renuncia al Supercomodín y se lleva 800 euros

El Panel de la Letra Oculta no solo esconde dicha letra, sino también el Supercomodín para el afortunado que la encuentre. Sin embargo, Laura ha abogado por la prudencia y ha renunciado al mejor gajo del programa.

“No me la puedo jugar”: Laura renuncia al Supercomodín y se lleva 800 euros

“No me la puedo jugar”: Laura renuncia al Supercomodín y se lleva 800 euros

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Borja Tamayo
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Jorge Fernández ha presentado el Panel de la Letra Oculta, anunciando a los espectadores que quién descubriera la B se llevaría el Supercomodín. Acto seguido, ha cedido el turno a Laura, empezando a lo grande con la casilla de 100€ y multiplicando el importe por cinco.

La concursante solo ha necesitado dos lanzamientos más para colocarse con un marcador de nada menos que 775€. Una cifra lo suficientemente atractiva como para, sabiendo el panel, resolver la prueba. Sin embargo, el presentador ha sabido tentarla con el Supercomodín y ella ha optado por seguir tirando.

Ahora bien, en cuanto ha visto de cerca el riesgo del Se lo doy y de la Quiebra, habiendo sumado 25€ más al premio total, Laura ha abogado por la prudencia. Tras leer la pantalla de Brian, ha recibido la ovación del público al ganar 800€ en una sola prueba.

¿Quieres verlo de nuevo? Tienes el panel completo en el vídeo de arriba.

Antena 3 » Programas » La ruleta de la suerte

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