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Mejores momentos | 15 de octubre

“No caben”: Javi arrasa con los gajos y se consigue una ola de 550 euros

Javi no ha querido dejar gajo sin recoger y ha tenido que enfrentarse a una problemática logística: no tenía espacio en su atril para todos ellos.

“No caben”: Javi arrasa con los gajos y se consigue una ola de 550 euros

“No caben”: Javi arrasa con los gajos y se consigue una ola de 550 euros

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Borja Tamayo
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Javi ya tenía cierta predilección por los gajos repartidos por la ruleta antes de enfrentarse al panel cuya pista rezaba “Me relaja”. Y es que, en tiradas anteriores, había logrado hacerse con el Comodín, Todas las vocales y el Me lo quedo: los tres altamente útiles en cualquier momento del programa.

Después de recoger cierto dinero en su marcador, el concursante ha vuelto a las andadas para levantar la primera parte del Gran Premio: una tarjeta regalo valorada en 700€. Todavía le hacía falta la segunda parte para sumarlo a su atril y, en cuestión de dos lanzamientos más, lo ha conseguido. ¡Otro gajo más a su mesa!

Sin embargo, esto no había terminado todavía y, en su penúltima tirada, ha levantado también la Ayuda final, asumiendo que “no caben” en su atril. Por suerte, ha encontrado hueco y, con su último lanzamiento, ha sumado 150€ más para llevarse una ola de 550€. ¡Increíble!

Si te has perdido esta prueba, puedes verla completa dando play al vídeo de arriba.

Antena 3 » Programas » La ruleta de la suerte

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