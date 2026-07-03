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Una madre incita a su hija para que pegue a otra menor en medio de un conflicto: "Pégale, pégale"

Laura denuncia que su hija fue agredida por una menor y que además, la madre de esta incitó a que la pelea iniciase. Todo venía por un problema de hace un mes durante unas fiestas en Bizkaia entre la prima de la vícitma y la supuesta agresora.

A golpes en la playa

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Marta Ruiz Romero
Marta Ruiz Romero
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Laura Pintos ha denunciado que su hija fue atacada por otra menor y que la madre de esta última la animó a llevar a cabo la agresión. Además, durante el altercado, la mujer llegó a tirar del pelo de la joven, por lo que ahora se enfrenta a cargos por agresión e intimidación contra menores.

Los hechos tuvieron lugar el pasado 22 de mayo en la playa de Ereaga, aunque el origen del conflicto se remonta a semanas atrás. Según ha explicado Laura, la prima de su hija ya había mantenido un enfrentamiento con la otra menor durante unas fiestas celebradas en Bizkaia.

El día del incidente, la hija de Laura se encontraba en la playa junto a su prima cuando, tras una nueva discusión iniciada por el otro grupo, ambas fueron rodeadas. Entre las personas presentes estaba la madre de la presunta agresora, quien, según la denuncia, animó a su hija con gritos de: "Pégale, pégale". No obstante, Laura asegura que su hija le contó posteriormente que la otra menor no tenía intención de pelear.

Finalmente, la joven acabó recibiendo una paliza. En la actualidad, el procedimiento contra los menores ha sido archivado al no ser penalmente responsables por su edad. En cambio, la madre sí afronta un proceso penal y podría asumir responsabilidad civil si se acredita que causó algún daño, según explicó la colaboradora Teresa Bueyes.

Pintos reconoce que "no sabe que hubiera pasado" si el policía que había en el lugar de los hechos no hubiese parado la pelea. Actualmente continúan las amenazas por parte de la menor agresora.

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