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José, confinado en un camping por el incendio en Girona: "No podemos salir, pero parece que va todo bien"

Un incendio en Girona ha obligado a confinar a 150 niños de una casa de colonias y a una decena de localidades cercanas.

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Sara Sanz Navarro
Publicado:

El verano deja ya varias escenas devastadoras de incendios. Municipios como Leciñena, en Zaragoza, o Robledillo de Mohernando, en Guadalajara, están consumidos por las llamas y los equipos de bomberos trabajan para tratar de extinguirlas sin descanso.

Uno de los incendios más preocupantes actualmente es el del La Bisbal d'Empordà, en Girona. Allí, una decena de localidades de la zona han sido ya confinadas, entre las que hay una casa de colonias con 150 niños.

En Y ahora Sonsoles hemos podido hablar con José Ruiz, un vecino de La Bisbal d'Empordà que está confinado por el incendio. Este está en un camping al que suele acudir cada año, con su mujer y su hijo de 6 años.

"Estamos a 30 kilómetros, parece que de momento todo va bien", señala José, que teme que las llamas alcancen su camping, "no podemos salir, pero todo va bien".

Las rachas de viento hacen difícil el control de las llamas, igual que ocurre en Leciñena. Unos incendios que están amenazando nuestro país y que dan comienzo a un verano más peligroso que nunca.

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