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Iván Sánchez, amigo íntimo de Manolo Arjona, sobre Xavier Font: "No era el momento de que se comportara así"
Iván Sánchez, gran amigo de Manolo Arjona, asegura que Xavier Font no debería haberse comportado así en el tanatorio ya que no sólo aumentó la tensión entre los allí presentes, sino que defendió que no era su momento. Además asegura que hizo daño a su amigo y le califica como: dominante.
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Durante el velatorio de Manolo Arjona ha sido mucha la tensión que se ha vivido en directo. Nuestro reportero, Carlos García, ha sido testigo de dos contratiempos con gente cercana a Manolo. Hoy, ha venido al plató de Y ahora Sonsoles, Iván Sánchez, amigo íntimo de Arjona.
La llegada de Xavier Font al tanatorio ha causado nerviosismo entre amigos, familiares y todos los allí presentes. Iván lo describe como: muy "peculiar y dominante" seguido de un "quiere tenerlo todo controlado". Pese a que, fue uno de los fundadores de Locomía junto a Arjona y también habría sido pareja sentimental de este durante un periodo de tiempo, hay quienes creen que su presencia en el velatorio, sobraba. "No era el momento de que Xavier se comportara así", asegura Iván defendiendo el respeto que debía haber tenido por su amigo Manolo.
El invitado de hoy revela que Xavier era controlador, era quién gestionaba el dinero y que los integrantes del grupo nunca tuvieron una nómina mientras pertenecían al grupo. Sin embargo, "Tenía el control hasta que los demás iban despertando" asegura Sánchez.
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