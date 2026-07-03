Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

En directo

Iván Sánchez, amigo íntimo de Manolo Arjona, sobre Xavier Font: "No era el momento de que se comportara así"

Iván Sánchez, gran amigo de Manolo Arjona, asegura que Xavier Font no debería haberse comportado así en el tanatorio ya que no sólo aumentó la tensión entre los allí presentes, sino que defendió que no era su momento. Además asegura que hizo daño a su amigo y le califica como: dominante.

Iván Sánchez

Publicidad

Marta Ruiz Romero
Marta Ruiz Romero
Publicado:

Durante el velatorio de Manolo Arjona ha sido mucha la tensión que se ha vivido en directo. Nuestro reportero, Carlos García, ha sido testigo de dos contratiempos con gente cercana a Manolo. Hoy, ha venido al plató de Y ahora Sonsoles, Iván Sánchez, amigo íntimo de Arjona.

La llegada de Xavier Font al tanatorio ha causado nerviosismo entre amigos, familiares y todos los allí presentes. Iván lo describe como: muy "peculiar y dominante" seguido de un "quiere tenerlo todo controlado". Pese a que, fue uno de los fundadores de Locomía junto a Arjona y también habría sido pareja sentimental de este durante un periodo de tiempo, hay quienes creen que su presencia en el velatorio, sobraba. "No era el momento de que Xavier se comportara así", asegura Iván defendiendo el respeto que debía haber tenido por su amigo Manolo.

El invitado de hoy revela que Xavier era controlador, era quién gestionaba el dinero y que los integrantes del grupo nunca tuvieron una nómina mientras pertenecían al grupo. Sin embargo, "Tenía el control hasta que los demás iban despertando" asegura Sánchez.

|Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas

Antena 3 » Programas » Y ahora Sonsoles

Publicidad

Programas

Iván Sánchez

Iván Sánchez, amigo íntimo de Manolo Arjona, sobre Xavier Font: "No era el momento de que se comportara así"

A golpes en la playa

Una madre incita a su hija para que pegue a otra menor en medio de un conflicto: "Pégale, pégale"

Sigue la primera semifinal de Tu cara me suena en directo

Sigue la primera semifinal de Tu cara me suena en directo: Miquel Fernández y María José Campanario estarán en el programa

Coche
En directo

Aaron se queda paralizado cuando ve su coche nuevo hundiéndose en el agua

Carlos García
Actualización

Tensión en la despedida de Manolo Arjona, integrante de Locomía fallecido: "Que tires para allá te he dicho"

incendio
ÚLTIMA HORA

José, confinado en un camping por el incendio en Girona: "No podemos salir, pero parece que va todo bien"

Un incendio en Girona ha obligado a confinar a 150 niños de una casa de colonias y a una decena de localidades cercanas.

Las joyas de Zapatero.
CASO ZAPATERO

Francisco de la Torre se pronuncia sobre el caso de las joyas de Zapatero: "La Agencia Tributaria debería estar presente desde el primer día"

El inspector de Hacienda explica el papel de la Abogacía del Estado tras su decisión de personarse en la causa.

Conocimientos, intuición... ¿y una ayuda extra?: todo vale el miércoles para ganar en ¡Salta!

Conocimientos, intuición... ¿y una ayuda extra?: todo vale el miércoles para ganar en ¡Salta!

Carlos Quílez

Las hermanas de Jonathan Andic vuelven a defenderle de cualquier acusación ante el Juzgado

La senadora considera que el documento "responde a una derecha extrema"

Susana Díaz confiesa estar "preocupada por los andaluces" tras la firma del pacto PP-Vox: "Es un documento sin corazón y sin alma"

Publicidad