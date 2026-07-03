Enrique García explica qué pasos hay que seguir para no ser estafado durante el periodo de rebajas

Ha llegado la temporada donde las temperaturas suben y los precios bajan. Una oportunidad que la mayoría de personas creen que no pueden desperdiciar por lo que las compras se multiplican. Y aunque parezca que no, son muchos los problemas que aparecen ya que aumentan las devoluciones y también las quejas.

Hay quienes aseguran que este tipo de chollos no son lo que parecen, que, en realidad, los precios no bajan, sino que suben. Otros, ya no se fían y levantan todas las pegatinas que hay en las etiquetas para conocer la verdad de los precios, llevándose en algunas ocasiones, desagradables sorpresas.

Por eso, ante este debate, hoy en plató contamos con Enrique García, OCU, quién asegura que el precio del producto rebajado tiene que ser menor que el que tenía ese artículo el último mes. Por lo que, no se puede inflar el precio la semana de antes de rebajas con tal de ganar más dinero e incentivos porque sería una estafa. Lo ideal es no hacer compras impulsivas y hacer un seguiminento del producto que necesitas.

Lola Navarro, fue testigo de una estafa, alega que hizo el seguimiento de un polo que le gustaba, pero, que iba a esperar a las rebajas. En principio costaba 39 euros y lo subieron a 65 euros para poder bajarlo a 42. "Eso es un timo" confiesa Enrique animando a que "hay que denunciar".

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