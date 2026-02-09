Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Entrevista

El giro radical en la vida de la periodista Teresa Viejo: "No echo de menos nada de lo que hacía antes, ni la televisión"

Es una de las periodistas más influyentes de los años 2000, pero su curiosidad le ha hecho explorar otro caminos, como el de la psicología.

Teresa Viejo

Publicidad

Teresa Viejo es una de las periodistas por excelencia en nuestro país. Pionera en el ámbito de la comunicación, Teresa Viejo fue la primera mujer en dirigir un magazine matinal de radio en 1997 y la primera mujer directora de la revista Interviu en 2002.

Fue María Teresa Campos la que descubrió el talento de Teresa Viejo y la fichó para su programa. Desde entonces, Teresa comenzó a protagonizar programas, portadas y titulares.

Ahora, la vida de Teresa Vieja ha dado un giro de 180 grados. Su curiosidad y afán de aprendizaje la han llevado a explorar el mundo de la psicología y hoy se dedica a investigar y dar conferencias por todo el mundo.

"No echo nada de menos lo que hacía antes, ni la televisión", confiesa. Pese a que Teresa asegura que aprendió mucho de la profesión y lo disfrutó, ahora está en otro momento de la vida: "Entiendo que mi lugar ya está en otro sitio".

Hoy, Teresa Viejo nos cuenta todo sobre su nueva vida, un camino guiado por la curiosidad y el disfrute. ¡Dale al play para ver su entrevista!

Antena 3» Programas» Y ahora Sonsoles

Publicidad

Programas

Teresa Viejo

El giro radical en la vida de la periodista Teresa Viejo: "No echo de menos nada de lo que hacía antes, ni la televisión"

Mercedes y Lorenzo

Mercedes y Lorenzo, de cuñados a pareja tras enviudar: "En el pueblo nos decían que estábamos locos"

Ganadero

El temporal golpea a los ganaderos: "He perdido 50.000 euros, o deja de llover o tenemos un problema serio"

Elisa Mouliaá
Última hora

Elisa Mouliaá se replantea continuar en el proceso contra Íñigo Errejón: "Mañana decidiré si sigo adelante con la denuncia o no"

Maquinista
Lo vemos

Gabriel García, maquinista, tras quedar desconvocada la huelga: "No queremos que nadie tenga que jugarse la vida en las vías"

vecino talavera
Última hora

La rabia de un vecino de Talavera de la Reina ante las inundaciones: "Las autoridades vienen a hacerse la foto y no nos dan solución"

Miles de personas continúan desalojadas y, pese a que la borrasca Marta se marcha, llegan nuevos frentes que amenazan con seguir inundando España.

Saqueos
Temporal

Miguel Ángel lleva seis días durmiendo en su coche por miedo a los saqueos durante el temporal: "Está habiendo muchos robos"

La borrasca Marta ha dejado a Andalucía sumida en el caos. Miles de desalojos y pérdidas incalculables que parecen no dar tregua.

Txeroki

Juan Soto Ivars, sobre la salida de prisión de Txeroki, exlíder de ETA: "Se intentó cargar a una trabajadora de Antena 3"

Elisa Mouliaá.

Las lágrimas de Elisa Mouliaá por la última decisión de la Fiscalía sobre Errejón: "Partiendo de sus palabras, no hubo consentimiento"

Debate sobre menores en la caza

Choque por la caza: el Gobierno quiere vetar a los menores y los cazadores hablan de “ataque a una forma de vida”

Publicidad