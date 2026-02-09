El giro radical en la vida de la periodista Teresa Viejo: "No echo de menos nada de lo que hacía antes, ni la televisión"

Teresa Viejo es una de las periodistas por excelencia en nuestro país. Pionera en el ámbito de la comunicación, Teresa Viejo fue la primera mujer en dirigir un magazine matinal de radio en 1997 y la primera mujer directora de la revista Interviu en 2002.

Fue María Teresa Campos la que descubrió el talento de Teresa Viejo y la fichó para su programa. Desde entonces, Teresa comenzó a protagonizar programas, portadas y titulares.

Ahora, la vida de Teresa Vieja ha dado un giro de 180 grados. Su curiosidad y afán de aprendizaje la han llevado a explorar el mundo de la psicología y hoy se dedica a investigar y dar conferencias por todo el mundo.

"No echo nada de menos lo que hacía antes, ni la televisión", confiesa. Pese a que Teresa asegura que aprendió mucho de la profesión y lo disfrutó, ahora está en otro momento de la vida: "Entiendo que mi lugar ya está en otro sitio".

Hoy, Teresa Viejo nos cuenta todo sobre su nueva vida, un camino guiado por la curiosidad y el disfrute. ¡Dale al play para ver su entrevista!