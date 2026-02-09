Mercedes y Lorenzo, de cuñados a pareja tras enviudar: "En el pueblo nos decían que estábamos locos"

Mercedes y Lorenzo son pareja, pero durante la mayor parte de su vida fueron cuñados. Después de que ambos perdieran a sus respectivas parejas, encontraron en el otro un gran apoyo y compañero de vida.

Cuando Mercedes estuvo con Gregorio, su difunto marido, nunca se fijó en Lorenzo, que era su hermano mayor. "En su momento no me fijé en él porque yo era muy pequeña", nos cuenta Mercedes, ya que ambos se llevan 26 años. Sin embargo, Lorenzo confiesa que siempre se fijó en ella, desde que siendo unos niños jugaban juntos: "A mí me ha gustado siempre".

Ambos hicieron vidas separadas, pero cuando Gregorio murió, comenzaron a apoyarse mutuamente y crearon un vínculo muy especial. "Paseábamos para despejarnos un poco", afirma Lorenzo.

En el pueblo, los rumores se adelantaron a su relación, aunque pronto se dieron cuenta de que quizás tenían razón. "Incluso mi hijo me dijo que para que entrara un extraño en casa, mejor que fuera de la familia", recuerda Mercedes.

Finalmente, Mercedes y Lorenzo decidieron dar un paso adelante y comenzar a salir. Una decisión que, aunque sus hijos aceptaron, fue muy criticada en el pueblo. "Me decían que estaba loca por juntarnos a los meses de enviudar", afirma Mercedes.

Pese a las críticas, Mercedes y Lorenzo están felices de haber encontrado una persona que les da amor, consuelo y compañía.