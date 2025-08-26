Luces, cámara... ¡y acción! Descubre las fotos inéditas del rodaje de la promo de nueva temporada de Y ahora Sonsoles

La espera ha terminado: la cuarta temporada de Y ahora Sonsoles llegará el 1 de septiembre, y para celebrarlo, te mostramos las fotos inéditas del rodaje de la espectacular promo musical ambientada al icónico ritmo de Grease y la emblemática escena Summer Nights. En ellas, podemos ver a Sonsoles Ónega transformada en Sandy, y a Roberto Brasero como Danny Zuko, junto a un elenco vibrante de colaboradores que llena la pista de energía y nostalgia.

El rodaje se realizó en la Escuela Superior de Agrónomos en Ciudad Universitaria (Madrid), con un equipo técnico de más de 115 personas. ¡Una jornada de 12 horas de trabajo!

No te pierdas a Ana Obregón, María del Monte, Carlos Quílez o Paloma García-Pelayo, entre otros, ataviados como auténticos adolescentes de un instituto americano de los 60. ¡Descúbrelo en las imágenes!