¿Resolver o ir a por el bote? El dilema de Laura que le puede costar la gran final

El panel con bote suele ofrecer momentos de grandes dudas a los concursantes, y hoy no ha sido la excepción. Laura llevaba 775 euros en su marcador y había dicho que iba a resolver el panel cuando Jorge Fernández le ha provocado: “Tienes el bote muy cerca...”.

Eso ha bastado para que la concursante del atril rojo repensara su próximo paso. Es cierto que ya había acumulado la cantidad suficiente para irse a la gran final, pero Lorenzo no estaba muy por detrás. Y quien lograse el bote ganaría casi dos mil euros más...Fue cuando Laura ha decidido: “Voy a tirar”.

¿Ha caído en el bote? ¿O ha dado la oportunidad a los demás de ir a la gran final?