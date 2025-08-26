Mejores momentos | 26 de agosto
¿Resolver o ir a por el bote? El dilema de Laura que le puede costar la gran final
La concursante del atril rojo ya había acumulado lo suficiente para avanzar en el juego, pero un fallo podría cambiarlo todo.
El panel con bote suele ofrecer momentos de grandes dudas a los concursantes, y hoy no ha sido la excepción. Laura llevaba 775 euros en su marcador y había dicho que iba a resolver el panel cuando Jorge Fernández le ha provocado: “Tienes el bote muy cerca...”.
Eso ha bastado para que la concursante del atril rojo repensara su próximo paso. Es cierto que ya había acumulado la cantidad suficiente para irse a la gran final, pero Lorenzo no estaba muy por detrás. Y quien lograse el bote ganaría casi dos mil euros más...Fue cuando Laura ha decidido: “Voy a tirar”.
¿Ha caído en el bote? ¿O ha dado la oportunidad a los demás de ir a la gran final?
