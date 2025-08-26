Lorenzo sorprende a Jorge Fernández en su presentación: “Soy tu alter ego”

En un programa cuyos participantes han sido tres profesores de distintas asignaturas, uno de ellos ha compartido una anécdota que ha encantado al público, y sobre todo a una persona en especial: Jorge Fernández.

Antes de empezar a jugar, Lorenzo, profesor de inglés en Zaragoza, se ha presentado con una afirmación al presentador: “Soy tu alter ego”. Luego ha explicado que hace el rol de Jorge Fernández todos los viernes, cuando se juega a La ruleta de la suerte con sus alumnos. “Les encanta”, ha dicho.

Sin perder la oportunidad de hacerle broma, el presentador le ha preguntado antes de comenzar el programa: “¿Qué te parece si cambiamos de lugar?”. El plató se ha quedado sorprendido ante la propuesta... ¿qué habrá contestado Lorenzo? ¡Dale al play y descúbrelo!