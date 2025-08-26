Alba Brunet se sincera sobre la marcha de Fina en Sueños de libertad: "Intentando pensar que no es el final"

El personaje de Fina en Sueños de libertad se ha tenido que marchar. Tras un terrible incidente en el que Santiago, su agresor, terminó muerto... ¡Pelayo aprovechó para chantajear a la joven!

O se iba a Argentina sin despedirse de nadie o la delataría a la policía... Y con todo el dolor de su corazón, Fina ha optado por marcharse: cree que de esta manera protegerá a Marta.

Tampoco se ha podido despedir de sus mejores amigas, Carmen y Claudia de la tienda de perfumes.

Hablamos con Alba Brunet en el último día de Fina Valero, por ahora, en la trama de Sueños de libertad.

La intérprete confesaba que: "intentaba no pensar mucho en que era la última vez que grababa con Marta, con las chicas de la tienda, con Antonio Romero..." ¡Al menos por un tiempo!

Brunet explica que Fina, se marcha "con todo el dolor de su corazón" y que en el fondo, ella sí se podía esperar que Pelayo tuviera una cara oscura escondida: la cual ha sacado para asegurarse su futuro político.

Por otro lado, sobre la separación de Mafin cuenta que, cree que es "bonito" explicar al mundo que puede haber "más de un amor de tu vida". Y aclara que: "No se ha acabado, se ha roto por circunstancias a nivel de distancia".

No te pierdas todo lo que nos ha contado la intérprete que da vida a Fina Valero en Sueños de libertad.