Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Contenido exclusivo

Alba Brunet se sincera sobre la marcha de Fina en Sueños de libertad: "Intentando pensar que no es el final"

La actriz explica cómo está viviendo este momento clave en la trama de su personaje.

Alba Brunet

Publicidad

Ana Bermejo Lillo | Cristian García
Publicado:

El personaje de Fina en Sueños de libertad se ha tenido que marchar. Tras un terrible incidente en el que Santiago, su agresor, terminó muerto... ¡Pelayo aprovechó para chantajear a la joven!

O se iba a Argentina sin despedirse de nadie o la delataría a la policía... Y con todo el dolor de su corazón, Fina ha optado por marcharse: cree que de esta manera protegerá a Marta.

Tampoco se ha podido despedir de sus mejores amigas, Carmen y Claudia de la tienda de perfumes.

Marta

Hablamos con Alba Brunet en el último día de Fina Valero, por ahora, en la trama de Sueños de libertad.

La intérprete confesaba que: "intentaba no pensar mucho en que era la última vez que grababa con Marta, con las chicas de la tienda, con Antonio Romero..." ¡Al menos por un tiempo!

Brunet explica que Fina, se marcha "con todo el dolor de su corazón" y que en el fondo, ella sí se podía esperar que Pelayo tuviera una cara oscura escondida: la cual ha sacado para asegurarse su futuro político.

Por otro lado, sobre la separación de Mafin cuenta que, cree que es "bonito" explicar al mundo que puede haber "más de un amor de tu vida". Y aclara que: "No se ha acabado, se ha roto por circunstancias a nivel de distancia".

No te pierdas todo lo que nos ha contado la intérprete que da vida a Fina Valero en Sueños de libertad.

Antena 3» Series» Sueños de libertad

Publicidad

Series

Alba Brunet

Alba Brunet se sincera sobre la marcha de Fina en Sueños de libertad: "Intentando pensar que no es el final"

Sale a la luz el secreto del primer capítulo de Una nueva vida: la trampa de Pelin a Ferit

Sale a la luz el secreto del primer capítulo de Una nueva vida: la trampa de Pelin a Ferit

Las hijas de la criada, nueva serie original de Antena 3, lanza su cartel oficial

Las hijas de la criada, nueva serie original de Antena 3, lanza su cartel oficial

El compromiso de Bahar y Evren se tambalea esta noche: los recuerdos con Timur la persiguen
Avance de Renacer

El compromiso de Bahar y Evren se tambalea esta noche: los recuerdos con Timur la persiguen

El compromiso más esperado: Evren sorprende a Bahar con una pedida de matrimonio de ensueño
Renacer 25 de agosto

El compromiso más esperado: Evren sorprende a Bahar con una pedida de matrimonio de ensueño

La nueva etapa de Bahar tras el accidente: ya no se sacrifica por los demás y empieza a vivir para sí misma
Renacer 25 de agosto

La nueva etapa de Bahar tras el accidente: ya no se sacrifica por los demás y empieza a vivir para sí misma

Bahar ha cumplido lo que prometió a su hijo: ahora se prioriza a sí misma y ha empezado a vivir de otra manera.

Efsun da la gran sorpresa y salva a Bahar de ser echada del hospital con su testimonio
Renacer 25 de agosto

Efsun da la gran sorpresa y salva a Bahar de ser echada del hospital con su testimonio

Un giro inesperado ha salvado a Bahar: el apoyo de Efsun ha sido clave para que pueda seguir trabajando en el hospital.

Por fin la noticia que todos esperaban: ¡Uras y Seren se pueden llevar los bebés a casa!

Por fin la noticia que todos esperaban: ¡Uras y Seren se pueden llevar los bebés a casa!

Nevra busca una tregua, pero Timur la rechaza y confiesa que solo piensa en recuperar a Bahar

Nevra busca una tregua, pero Timur la rechaza y confiesa que solo piensa en recuperar a Bahar

Alba Brunet y Marta Belmonte

Detrás de las cámaras de la última noche de Fina con Marta: "Ella sabe que es la última noche juntas"

Publicidad