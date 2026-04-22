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Mejores momentos | 22 de abril

Alucinando con Iñaki Urrutia: a punto de firmar la visita perfecta a Pasapalabra

El cómico y presentador vasco ha hecho un Una de Cuatro perfecto, sumando este pleno a los de la Pista o el que logró en Palabras Cruzadas.

2-pleno

Alucinando con Iñaki Urrutia: a punto de firmar la visita perfecta a Pasapalabra

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Alberto Mendo
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Dejando a un lado el debate que han mantenido Roberto Leal e Iñaki Urrutia sobre quién de los dos merece ser considerado mejor presentador de concursos, hay un reconocimiento que sí se lleva el invitado: ha firmado una visita prácticamente perfecta a Pasapalabra. Ha brillado en casi todas las pruebas, con dos plenos en La Pista y uno en Palabras Cruzadas en las tardes anteriores.

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En este programa ha sumado otra gesta: ni un fallo en el Una de Cuatro. Con países del mundo como opciones, Iñaki ha comenzado jugando con San Marino, Finlandia, Andorra y España. “Nos ha tocado un grupo difícil para la Eurocopa”, ha bromeado. Lo que no es broma son las 30 respuestas correctas que ha enlazado, aportando medio minuto para el marcador de David de cara a El Rosco.

Todos se han quedado alucinados con este éxito. Roberto Leal incluso se ha quedado sin palabras. Para la visita perfecta, a Iñaki sólo le quedaría resolver el ¿Dónde Están?, pero ya puede presumir de ser un invitado muy completo. ¡No te lo pierdas en el vídeo!

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