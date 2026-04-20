Hablamos con los hijos de Francisca Cadenas: "Siempre tuvimos la teoría de lo que pudo ocurrir y se ha materializado"

Francisca Cadenas desaparecía hace nueve años en Hornachos (Badajoz). Su familia estuvo desde entonces buscándola, hasta ahora, cuando la UCO retomó la investigación y por fin parece haber dado con los presuntos autores del crimen: Lolo y Juli.

La UCO encontró en casa de los dos detenidos, hermanos y vecinos de Francisca, los restos óseos de la fallecida enterrados. Un hallazgo que directamente les señala como presuntos asesinos de Francisca Cadenas y que uno de sus hijos sospechó desde el primer momento.

José Antonio, uno de los hijos de Francisca, llamó a la puerta de Juli y Lolo la noche de la desaparición de Francisca. Este sintió una corazonada de que su madre estaba allí, aunque no llegaron a dejarle pasar. Ahora, aquel impulso cobra más sentido que nunca.

"Siempre tuvimos la teoría de lo que pudo ocurrir, el 11 de marzo se materializó", afirma José Antonio, "si hubiéramos entrado en esa casa, ¿qué nos hubiéramos encontrado?". Según nos cuenta, cuando llamó a la puerta, se encontró a un Juli con la respiración muy agitada.

Javier Meneses, hijo de Francisca, asegura que durante estos nueve años han mantenido relación con los detenidos. "Nos preguntaban cómo estábamos, nos deseaban suerte...", señala, "me animaban sabiendo que a mi madre la tenían en el patio".

Hoy, Javier y José Antonio confiesan que están "destrozados", pero que confían en la justicia y en que caiga "todo el peso de la ley" sobre los responsables de la muerte de su madre: "Por fin va a poder descansar en paz". Un caso que, casi una década después, se cerrará esclareciendo qué ocurrió aquella terrible noche.