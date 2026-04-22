La venganza de Lidia San José en La Pista... ¡gracias a su iPod!: “Ojo a la joven”

Roberto Leal ha abierto un debate justo antes del tercer y definitivo duelo en La Pista entre Lidia San José e Iñaki Urrutia. Para hacer más emocionante la última canción, teniendo en cuenta los dos plenos anteriores del presentador y cómico, ha propuesto un todo o nada. El invitado, pese al riesgo, ha aceptado el reto, quizá animado también por el Una de Cuatro perfecto que acababa de hacer.

El viaje musical ha sido al año 1978. La primera sorpresa ha saltado nada más empezar a sonar el primer fragmento: Lidia ha sido más rápida con el pulsador. Ella misma ha alucinado al ver cómo se iluminaba y tenía el turno. Su alegría ha sido completa al darse cuenta de que podía reconocer el tema. “Sí, porque la tengo en el iPod”, ha asegurado. Iñaki ha tratado de distraerla: “Ojo a la joven”.

El poder del iPod ha sido clave porque Lidia ha podido vengarse al ritmo de ‘Rock & roll en la plaza del pueblo’. Sin duda, ha sabido aprovechar la oportunidad para llevarse el mejor triunfo posible. ¡Revive este momentazo en el vídeo!