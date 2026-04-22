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La versión de la hija de Elena, acusada de engañar a varias mujeres con el 'falso Pablo': "Mi madre no entiende de teléfonos"

Varias personas han sido víctimas del falso Pablo, un perfil falso que utilizaba Elena, una mujer, para engañar y enamorar a otras mujeres. Hoy, hablamos con su hija.

falso Pablo

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Hace días, recibimos a Tania en el programa, una mujer que compartió su terrible desengaño con un hombre que nunca existió. Todo comenzó cuando conoció por internet a quien se hacía llamar Pablo, un hombre falso con quien mantuvo una relación durante aproximadamente un año. Con el tiempo, la verdad salió a la luz: detrás de esa identidad se encontraba Elena, una mujer que llevaba una vida completamente distinta, con pareja e hijos.

Falso Pablo

El perfil que utilizaba, con fotos de un actor libanés y bajo el nombre de Pablo, era solo una fachada que le servía para entablar vínculos emocionales con otras personas. Al descubrirlo, Tania entendió que su caso no era aislado, ya que Elena había repetido el mismo patrón con varias mujeres, todas convencidas de estar hablando con ese supuesto hombre.

En Y ahora Sonsoles hemos podido hablar con la hija de Elena, que niega los hechos y carga contra Tania. "No nos conocemos de absolutamente nada, lo único que le interesa llamar un poco la atención", afirma, "se os va a caer la cara de vergüenza".

Según la hija de Elena, es imposible que su madre sea el 'falso Pablo', ya que no tiene los conocimientos para ello. "Mi madre no entiende de teléfonos", señala. ¡Dale al play para escuchar sus palabras en el vídeo de arriba!

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