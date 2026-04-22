Ramón J. Campo, el único periodista que entrevistó a uno de los secuestradores de Quini: "Se arrepintieron"

El secuestro del futbolista Enrique Castro, conocido como Quini, sacudió a toda España a comienzos de 1981, en un contexto ya marcado por la tensión política del momento. Su desaparición generó una enorme preocupación pública, mientras su familia vivía días de incertidumbre sin noticias claras sobre su paradero.

Durante casi un mes, el jugador permaneció retenido tras ser interceptado por varios hombres que buscaban obtener un rescate económico. Mientras gran parte del país creía que se trataba de un secuestro orquestado por ETA, finalmente se demostró que eran hombres sin trabajo ajenos a la organización que buscaban dinero.

En Y ahora Sonsoles hemos podido hablar con Ramón J.Campos, periodista del Heraldo de Aragón que pudo entrevistar a uno de los secuestradores de Quini. Este llegó a confesarle que se arrepintieron del secuestro y de llevarlo hasta el punto que alcanzó. "Intentaron tratarlo de la mejor manera que podían en ese zulo", advierte el periodista.

Entre los secuestradores había dos electricistas y un mecánico que recientemente se habían quedado sin trabajo. "Eran unos novatos", afirma Ramón J.Campos, "lo que hicieron fue intentar salir de un agujero negro económico en el que estaban".

Finalmente, la policía logró localizar el lugar donde estaba escondido y poner fin al cautiverio tras 25 días, en un desenlace que alivió a todo el país. Un secuestro tras el cual Quini logró perdonar a los responsables, pidiendo que no se les tratara con dureza.