Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Lo recordamos

Ramón J. Campo, el único periodista que entrevistó a uno de los secuestradores de Quini: "Se arrepintieron"

El secuestro de Quini paralizó España durante 25 días. Un secuestro tras el cual el futbolista optó por perdonar a los responsables.

Quini

Publicidad

El secuestro del futbolista Enrique Castro, conocido como Quini, sacudió a toda España a comienzos de 1981, en un contexto ya marcado por la tensión política del momento. Su desaparición generó una enorme preocupación pública, mientras su familia vivía días de incertidumbre sin noticias claras sobre su paradero.

Durante casi un mes, el jugador permaneció retenido tras ser interceptado por varios hombres que buscaban obtener un rescate económico. Mientras gran parte del país creía que se trataba de un secuestro orquestado por ETA, finalmente se demostró que eran hombres sin trabajo ajenos a la organización que buscaban dinero.

Hijos Quini

En Y ahora Sonsoles hemos podido hablar con Ramón J.Campos, periodista del Heraldo de Aragón que pudo entrevistar a uno de los secuestradores de Quini. Este llegó a confesarle que se arrepintieron del secuestro y de llevarlo hasta el punto que alcanzó. "Intentaron tratarlo de la mejor manera que podían en ese zulo", advierte el periodista.

Entre los secuestradores había dos electricistas y un mecánico que recientemente se habían quedado sin trabajo. "Eran unos novatos", afirma Ramón J.Campos, "lo que hicieron fue intentar salir de un agujero negro económico en el que estaban".

Finalmente, la policía logró localizar el lugar donde estaba escondido y poner fin al cautiverio tras 25 días, en un desenlace que alivió a todo el país. Un secuestro tras el cual Quini logró perdonar a los responsables, pidiendo que no se les tratara con dureza.

Antena 3» Programas» Y ahora Sonsoles

Publicidad

Programas

Quini

Ramón J. Campo, el único periodista que entrevistó a uno de los secuestradores de Quini: "Se arrepintieron"

Beatriz Cortázar

Beatriz Cortázar, sobre la recuperación de Morante de la Puebla: "Evoluciona muy bien, pero hay que ser cauto"

Ana Mena coach de La Voz Kids

Así vivieron los coaches la grabación de la nueva promo de La Voz Kids: "Nos dejamos llevar por la emoción"

Nek
A partir de las 17:00

Esta tarde en Y ahora Sonsoles, recibimos a Nek, el fenómeno de masas de los 90

3_Gajomil
Mejores momentos | 22 de abril

A la tercera va la vencida: ¡Miguel consigue caer en el gajo de los 1.000€!

2_Serie
Mejores momentos | 22 de abril

¿A qué estás esperando?: la comedia erótico-romántica que se estrena mañana en Antena 3

La prueba de velocidad ha hecho que descubramos la nueva serie que ya está disponible en atresplayer.

Imagen de Santiago Abascal
Vox

Santiago Abascal responde a la 'pregunta de la becaria': "Pedro Sánchez no está derrotado, pero yo tengo mecha para seguir peleando"

El líder de VOX asegura que seguirá "peleando mucho tiempo" y avisa: si Pedro Sánchez vuelve a ganar, quienes deberían irse "inmediatamente" son los que dan las elecciones por ganadas.

Las lágrimas de Paz Vega.

Paz Vega, desolada tras separarse de su marido Orson Salazar: "Ella pasó por alto varios episodios por proteger su familia pero sus hijos ya se han hecho mayores"

1_Halago

Lorena consigue la primera ola del programa con un halago doloroso

Imagen de Susanna Griso

Almería, colapsada por la regularización: cientos de inmigrantes pasan la noche en la calle por el certificado de vulnerabilidad

Publicidad