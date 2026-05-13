Sheila Devil reaparece, tras su ingreso, junto a su madre Lourdes Ornelas y muestra una imagen muy distinta

Lourdes Ornelas y Sheila Devil han reaparecido juntas tras el ingreso de la hija de Camilo Sesto en un centro de desintoxicación. Las imágenes emitidas en Y ahora Sonsoles muestran a ambas saliendo de la clínica y evidencian el cambio físico de Sheila durante este proceso.

En el programa han señalado que la joven llegó al centro con un estado físico muy delicado y con poco peso. Ahora, después de varios meses de tratamiento, madre e hija continúan unidas en esta nueva etapa marcada por la recuperación.