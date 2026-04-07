Localizamos a Yolanda Mora, viuda de Lauren Postigo: así es su nueva vida tras años desaparecida

Yolanda Mora es la última mujer del aclamado crítico musical Lauren Postigo. Tras la muerte de este en 2006, Yolanda desapareció del panorama público y mediático, pero en Y ahora Sonsoles la hemos encontrado.

A sus 50 años, Yolanda presenta un aspecto físico visiblemente cambiado. Desde hace 20 años, vive en un piso que heredó de Lauren Postigo en el centro de Madrid, donde pasa desapercibida entre los vecinos.

Actualmente, Yolanda comparte su vida con un profesor de artes marciales y su perro, al que vemos paseando todas las mañanas. Una rutina tranquila y alejada de los medios, pero cuya faceta profesional desconocemos. "Supongo que vive de lo que le dejó Lauren Postigo", asegura Isabel Rábago, "tiene acceso a los derechos de autor aún, heredó dinero y posesiones".

Tras años de silencio, conocemos cómo es la nueva vida de Yolanda Mora, alejada del lujo y los focos que la acompañaron durante varios años. ¿Qué queda de todo lo que compartió con Lauren Postigo? ¡Dale al play para verlo!